Для пассажиров электричек разработают проход через турникеты с помощью сканирования лиц. Контролеры уже крестятся

По желанию пассажира, при покупке отдельных видов проездных в базе данных будут зафиксированы его биометрические данные. После этого он сможет не прикладывать билет к турникету — он откроется сам. Это позволит ускорить проход пассажиров.



Систему распознавания лиц для прохода на станции и вокзалы тестирует Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), обслуживающая все пригородные московские направления, кроме Ленинградского. Об этом на международном железнодорожном форуме «PRO//Движение.1520» сообщил генеральный директор компании Максим Дьяконов.

Он отметил, что главный запрос пассажиров — комфорт и скорость. Новые технологии непосредственно влияют на скорость прохождения пассажиропоток и общий комфорт пользования транспортом.

«Правда, в тесте рядом с валидатором стоит контролер. Так вот, когда мимо него прошел первый человек, которого система распознала по лицу, он буквально перекрестился», — поделился Дьяконов.



Московский метрополитен в марте запустил в пилотном режиме систему распознавания лиц через видеокамеры на станциях с большим потоком пассажиров. Правда, она не связана с проходом через турникеты, а призвана, в первую очередь, выявлять людей, находящихся в розыске. Система способна распознавать до 20 лиц в секунду, используя фотографии из базы федерального розыска. Если она «засечет» разыскиваемого человека, информация поступит дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс.