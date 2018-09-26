В 4:40 вместо 4:50 будет отправляться первый автобус 400 Т от остановки «16 микрорайон» (у корпуса 1624) к метро «Тушинская» с 29 сентября. Более раннюю отправку связывают с режимом работы станции метро.



Первый автобус в сторону «Тушинской» будет отправляться в 4:40 по всем дням недели, сообщает префектура со ссылкой на зеленоградский автокомбинат. График сдвинули, «учитывая время начала работы станции метро «Тушинская», для улучшения транспортного обслуживания. По расписанию, первый автобус 400 Т приходит к метро в 5:39. «Тушинская», как и все остальные станции метро, открывается для пассажиров в 5:30.