Ефим Захарович Коган, более тридцати лет возглавлявший первое отделение неврологии зеленоградской больницы, скончался после продолжительной болезни на 88-м году жизни. Прощание с ним состоится 27 сентября в 12:30 в ритуальном зале патологоанатомического отделения больницы (Каштановая аллея, дом 2, строение 13).

В 1968 году Ефим Захарович возглавил отделение неврологии и руководил им до 2002 года, врач был основоположником развития неврологической помощи в клинике. Он родился в 1930 году и был узником фашистских концлагерей.

Врач был настоящим профессионалом своего дела. Доброжелательный, искренний и отзывчивый — он пользовался заслуженным уважением пациентов и своих коллег, вспоминают Когана в зеленоградской больнице. Коллектив клиники скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Ефима Захаровича.