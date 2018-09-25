Беспилотные электрички начнут тестировать в Москве в 2019 году Это позволит чаще пускать поезда

РЖД в 2019 году протестируют беспилотные — управляемые компьютером — поезда на Московском центральном кольце (МЦК) и планируют распространить эту технологию на Московские центральные диаметры (МЦД) и пригородные электрички.

Первая опытная поездка электропоезда в автоматическом режиме, без пассажиров, но пока с машинистом в кабине для контроля движения и работы системы пройдет в следующем году на МЦК, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД. Интервал движения между поездами в «часы пик» сегодня составляет 5 минут, в 2019 году планируется сократить его еще на 1 минуту — до 4 минут. А дальнейшее сокращение можно будет рассматривать при условии внедрения на кольце системы автоматического интервального управления движением поездов по цифровому радиоканалу. Ее действие основано на использовании связи стандарта GSM-R, которая позволяет контролировать дистанцию между поездами, местонахождение и скорость электропоездов как по данным от существующий инфраструктуры, так и по сигналам GPS/ГЛОНАСС, а также корректировать график в режиме онлайн, пояснили в РЖД.



Технология разработана АО «НИИАС» — научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте. НИИАС вместе с Siemens реализовали проект по беспилотному управлению грузовыми локомотивами на станции Лужская Октябрьской железной дороги. Человек там практически не присутствует, управляет автоматика.



Для испытаний беспилотного управления пассажирскими поездами выбрана Москва, поскольку «очень сложная транспортная система московского узла требует не только развития интеграции между различными видами транспорта, но и применения инновационных технологий. Лучший пример — Московское центральное кольцо», отметили в РЖД. После внесений изменений в законодательство эту технологию планируется распространить на МЦД и пригородные поезда.



Идея внедрения беспилотных электричек обсуждается как минимум с 2016 года. Тогда глава РЖД Олег Белозеров, представляя президенту РФ Владимиру Путину поезда на МЦК, сказал: «Планируем обогнать весь мир и к 2020-2021 году запустить (поезда в метро Москвы) без машиниста. Сейчас отрабатываем технологии». В интервью РИА в мае 2018 года Белозеров сказал, что «с развитием беспилотных технологий профессия машиниста трансформируется в профессию оператора». Это значит, что оператор будет удаленно управлять поездами.



Поезда без машинистов ходят сейчас, в частности, в Копенгагене, Милане, Париже, Лондоне, Дубае. На кольцевой линии московского метро в 2016 году запустили первый поезд, управляемый компьютером. Но при этом машинист находится в кабине и контролирует работу автоматики.