До сих пор на Черном озере цвели только белые кувшинки — так называемые водяные лилии. Нынешним летом горожане приметили россыпь нежно-розовых цветов со стороны пляжа. Такую же обнаружили на поверхности Никольского пруда.
«Этот вид водяных красавиц носит название Nymphaea marliacea и является адвентивным, то есть „пришлым“, высаженным человеком», — пояснили в Мосприроде.
Как предположили в управе района Савелки, на территории которого находятся водоемы, кто-то взял розовые кувшинки из декоративного прудика в МЖК, где они произрастают, и поселил их в Черном озере и Никольском пруду.
Розовые кувшинки вполне могут соседствовать на этих водоемах с белыми сестрами без вреда им — места хватит обеим, рассказали в Мосприроде. Приживутся или нет — можно будет увидеть в следующем году. Кувшинки цветут долго, обычно всё лето.
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