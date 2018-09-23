«Этот вид водяных красавиц носит название Nymphaea marliacea и является адвентивным, то есть „пришлым“, высаженным человеком», — пояснили в Мосприроде.

Как предположили в управе района Савелки, на территории которого находятся водоемы, кто-то взял розовые кувшинки из декоративного прудика в МЖК, где они произрастают, и поселил их в Черном озере и Никольском пруду.

Розовые кувшинки вполне могут соседствовать на этих водоемах с белыми сестрами без вреда им — места хватит обеим, рассказали в Мосприроде. Приживутся или нет — можно будет увидеть в следующем году. Кувшинки цветут долго, обычно всё лето.