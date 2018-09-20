По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенная подрывом банкомата «Альфа-банка» и кражей денег из него, — почти миллион рублей. Об этом сообщили несколько телеканалов, включая «Россию-1», и подтвердил источник в правоохранительных органах. При этом стоимость самого банкомата ничтожна.

Инцидент, напомним, произошел в ночь на 19 сентября. Трое в черных масках с помощью монтировки проникли в тамбурное пространство между дверьми в магазине «Перекресток» в корпусе 124 Зеленограда, подорвали банкомат и вытащили кассету с деньгами. На звук от взрыва вышел охранник, но к тому моменту злоумышленники уже скрылись.

На месте преступления криминалисты сняли отпечатки пальцев, следы обуви и изъяли гвоздодер с окурком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 158 УК «Кража».

В пресс-службе «Альфа-банка» заявили, что все деньги в банкоматах застрахованы. То есть клиентам удалось избежать ущерба и не о чем беспокоиться. На вопрос Zelenograd.ru о том, будет ли установлен новый банкомат в том же месте и когда, банк пока не ответил.

На данный момент для частных лиц в Зеленограде действует одно отделение «Альфа-банка» в корпусе 1824 с круглосуточным доступом к банкомату (так говорится на сайте финансового учреждения) и четыре банкомата по адресам: Панфиловский проспект, 6а (ТК «Панфиловский»), Савелкинский проезд, 4 (бизнес-центр «Зеленоград»), корпус 1446 (ТЦ «Столица»), Крюковская площадь, 1 (ТЦ «Иридиум»). Также банкомат «Альфа-банка» есть в «Зеленопарке».