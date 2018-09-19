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Неизвестные взорвали банкомат в 1-м микрорайоне 19.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Трое мужчин в черных масках похитили деньги из банкомата «Альфа-банка» в корпусе 124.

Инцидент произошел в ночь на среду, 19 сентября. Используя монтировку, в 04:19 злоумышленники проникли в помещение магазина «Перекресток», где установлен банкомат, а через две минуты взорвали его. Каким способом, пока не известно. Забрав кассету с деньгами, преступники скрылись. Сумма ущерба устанавливается, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

По приметам все трое высокого роста, двое — крепкого телосложения, третий худощавый. Один был в серой толстовке с капюшоном и синих джинсах, другой — с рюкзаком, в черной толстовке. Худощавый — в камуфляжной куртке с капюшоном. Полиция принимает меры для розыска и задержания преступников.

С сайта Рен ТВ / ren.tv
Екатерина Савина / vk.com/zelaoauto
С сайта Рен ТВ / ren.tv
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Неизвестные взорвали банкомат в 1-м микрорайоне
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