Около пятидесяти электричек отменят 23 сентября

В воскресенье 23 сентября значительно меняется расписание электричек, многим отменят остановки на станциях Рижская, Останкино, Петровско-Разумовское, НАТИ, Моссельмаш. В первой половине дня будут ходить бесплатные автобусы НАТИ — Химки и Новоподрезково — Сходня.



Список отмененных электричек опубликован на сайте МТППК, а отмененные остановки лучше уточнять на «Яндекс Расписаниях» и других онлайн-сервисах с расписанием движения пригородных поездов. На участке Крюково — Москва отменяются остановки на станциях Рижская, Останкино, Петровско-Разумовское, НАТИ, Моссельмаш, Планерная, Ховрино, Фирсановка, Малино в разное время суток. «Ласточка» отправлением с Ленинградского вокзала в 13:45 идет до Крюково без остановок.

23 сентября бесплатные автобусы будут перевозить пассажиров с 9:00 до 15:30 с интервалом 15 минут от платформы НАТИ (остановка в проезде Черепановых) с заездом к станции Ховрино (улица Путейская) к станции Химки (улица Московская). С 9:00 до 15:00 автобусы с интервалом 30 минут будут перевозить пассажиров от платформы Новоподрезково (улица Железнодорожная) с заездом к платформе Подрезково (Комсомольская площадь) к станции Сходня (улица Кирова). Также пассажиры электричек с отмененными остановками могут пересесть на обратные поезда без покупки нового билета, чтобы добраться до нужной станции, — например, доехать до Ленинградского вокзала и вернуться на Петровско-Разумовское.



Отмены электричек и остановок связаны с переносом первого пути на участке Москва — Останкино на новую трассу и ремонтными работами на других участках железной дороги.