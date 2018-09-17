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Ресторан американской сети Panda Express с китайской кухней открылся в «Мега Химки» 17.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Panda Express — это американская сеть азиатской еды. Здесь продают блюда из курицы, говядины, овощей, лапша, креветки, печенье с предсказаниями, а также детские и меню здорового питания Wok Smart. Говорят, что это «азиатский Макдоналдс». Ресторан в «Меге» — первый в России.

Ресторан находится в зоне фудкорта на первом этаже «Меги», он работает с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 00:00.

Меню устроено так: выбираете порцию: «боул» за 289 рублей — одна основа и один гарнир, «плейт» за 349 — две основы и гарнир, «биг плейт» за 409 — три основы и гарнир.

Стандартные основы, например, такие: курица в апельсиновой глазури, курица с арахисом и овощами, курица в соусе терияки, курица с грибами, говядина с брокколи, говядина в панировке со сладким перцем, креветки в панировке со сладким перцем, баклажаны с тофу.

За премиальные основы — курица или говядина с зеленой фасолью, креветки в кисло-сладком соусе — надо доплатить по 49 рублей.

Гарниры: жареный рис с яйцом и овощами, белый рис, овощи микс, лапша с овощами. Китайские супы — острый или овощной — по 109 рублей.

В меню также есть блюда, содержащие не более, 300 калорий (за них нет доплаты), и предложение для детей «Кидс Мил» — маленькие порции основы и гарнир, а также напиток за 249 рублей.

Сеть ресторанов китайской кухни Panda Express создала в 1983 году в Калифорнии Энди и Пегги Чернг, сейчас у неё более двух тысяч точек продаж. Блюда китайской кухни адаптировали к американскому рынку путем сочетания местных рецептов и азиатских вкусовых изысков.

По данным «Коммерсанта», российский бизнес Panda Express — часть группы «Шоколадница», куда входит одноименная сеть кофеен, «Кофе Хауз», «Ваби Саби», развиваемые по франчайзингу KFC, Pizza Hut и Max Brenner. Panda в США — это аналог азиатского «Макдоналдса», высказал The Village свое мнение гендиректор сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин.

«В условиях обнищания среднего класса и его исхода из сегмента casual (рестораны на каждый день) в более низкий ценовой сегмент fast casual (ресторан быстрого питания), я уверен, что Panda Express имеет хорошие шансы на успех, — считает владелец ресторана „Китайские новости“ Станислав Лисиченко. — Только ребятам надо будет сильно адаптировать меню, я вижу на сайте компании американское меню и понимаю, что его себестоимость в наших условиях будет атомной: грибы, брокколи, цукини, сладкий перец, баклажаны, тофу — все это очень дорогие продукты, цены тянут на полноценный ресторан».

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