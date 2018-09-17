Надо ли разрешить кататься на лошадях по бульвару в 15 микрорайоне, на Михайловских прудах, спрашивала жителей управа, и предлагала три варианта ответа. Опрос выглядел странно: управа сетует на отсутствие правовых оснований проката лошадей, но допускает, что на это можно закрыть глаза.



«С одной стороны, в органы исполнительной власти поступают многочисленные обращения граждан против проката лошадей, — пишет управа. — Не нравится загрязнение территории. Смущает отсутствие правовых оснований, поступают претензии к поведению организаторов проката и хулиганскому поведению подростков сопровождающих лошадей. Не нравится, что лошади объедают деревья, кустарники, кусают деревянные лавочки. Не нравится внешний вид, состояние здоровья и условий содержания лошадей, которых без должного питания и воды работают целыми днями в городе на асфальте. С другой стороны организаторы проката жалуются на препоны, якобы которые власть ставит, пытаясь упорядочить и привести в цивилизованное состояние прокат лошадей в Зеленограде».

На что жалуются жители, понятно, — управа практически дословно цитирует прошлогоднюю жалобу в интернет-приемную префектуры. На что жалуются организаторы катаний, не уточняется, — то ли на требования подвязать под хвост животным мешки для сбора навоза, то ли отказ в прокате в принципе.



Мероприятия с участием животных (к каковым относятся и катания на лошадях и пони) предполагают соблюдение ряда условий — это прописано в распоряжении правительства Москвы №2480. Так, обязателен ветеринарный контроль, медпункт в месте проведения, сбор и утилизация отходов — экскрементов, шерсти. Что с ветеринарным контролем, неизвестно, а медпункта и уборки нет. На бульвар просто приводили лошадей, те оставляли свой навоз и объедали газоны. Лошадей приводили подростки, на которых тоже жаловались — курят, мусорят, нецензурно выражаются, не способны контролировать животных. Те же проблемы были на Черном озере.

Как бы понимая все эти проблемы, управа предлагает первый вариант ответа — «Меня всё устраивает. Хочу видеть прокат лошадей в любом случае». То есть, без соблюдения санитарных норм, что подтверждает второй вариант ответа — «Прокат лошадей возможен только при соблюдении всех действующих норм и правил». Третий предлагаемый вариант — «Против проката лошадей в городе». На момент публикации лидировал вариант «хочу видеть прокат в любом случае» — 58% голосов. Сейчас опрос с сайта управы исчез. Окончательный результат опроса неизвестен.