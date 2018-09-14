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Видео с танцами учениц школы 1739 набрали шесть миллионов просмотров на ютубе 14.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Яркие танцевальные номера старшеклассниц зеленоградской школы 1739 впечатлили пользователей Youtube — 18 видеороликов со Дня здоровья, который прошел в школе прошлой зимой, набрали в сумме почти шесть миллионов просмотров. А сам школьный ютуб-канал на днях взял новую планку — 10 миллионов просмотров и 25 тысяч подписчиков.

Видео: Школа №1739 / youtube.com

Школьная видеостудия заработала на полную мощность год назад, после того, как в школу 1739 привезли полный комплект оборудования — как и во многие другие столичные школы. «Потом Детский телевизионный учебный центр провел для нас обучающие курсы, и мы начали работать, — рассказал Zelenograd.ru Юрий Самплин, инженер вычислительной техники в школе 1739 и руководитель школьной видеостудии. — Я сам увлекаюсь видеоблоггингом и созданием анимированной графики. Мы решили не делать школьных официозных новостей, пародий на „Первый канал“ с серьезной миной, а, наоборот, ориентироваться на молодежь, рассказывать о школьных событиях живо и интересно. В этом есть много возможностей для творчества».

Видео: Школа №1739 / youtube.com

В школе регулярно снимают и выпускают необычные новостные программы, которые ведут сами школьники, а также видеозаписи и репортажи с разных школьных событий. Так получилось и с танцевальными роликами — танцевальный конкурс традиционно проходит на зимнем Дне здоровья, сразу после новогодних каникул. Готовятся к танцевальному марафону заранее, за два-три месяца, и ждут его с нетерпением, как сообщает школьный сайт. Участвуют в нём команды 6-11 классов, все выступление оценивает специальное жюри, а зрители активно болеют.

Летом, к выпускному одиннадцатиклассников, вышел весёлый и трогательный «музыкальный педсовет» — видеоклип с песнями для них записали школьные учителя и директор. В планах на новый сезон — несколько интервью со старейшими педагогами школы.

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