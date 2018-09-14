В школе регулярно снимают и выпускают необычные новостные программы, которые ведут сами школьники, а также видеозаписи и репортажи с разных школьных событий. Так получилось и с танцевальными роликами — танцевальный конкурс традиционно проходит на зимнем Дне здоровья, сразу после новогодних каникул. Готовятся к танцевальному марафону заранее, за два-три месяца, и ждут его с нетерпением, как сообщает школьный сайт. Участвуют в нём команды 6-11 классов, все выступление оценивает специальное жюри, а зрители активно болеют.

Летом, к выпускному одиннадцатиклассников, вышел весёлый и трогательный «музыкальный педсовет» — видеоклип с песнями для них записали школьные учителя и директор. В планах на новый сезон — несколько интервью со старейшими педагогами школы.