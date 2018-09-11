Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Выпущена монета с изображением усадьбы Середниково 11.09.2018 ZELENOGRAD.RU

На серебряных 25-рублевых монетах изображено главное здание усадьбы Середниково. Она уже выпущена в обращение, тираж монеты — одна тысяча штук.

Фото: cbr.ru

Монета «Усадьба «Мцыри (Спасское)» включена в серию «Памятники архитектуры России», сообщает пресс-служба Центрального банка. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение главного здания усадьбы в окружении деревьев, стилизованного свитка и надпись «Усадьба Середниково». Памятные и инвестиционные монеты распространяют российские банки и АО «Гознак».

Коллекционные монеты из высококачественного серебра обычно не используется для платежей по номиналу (25 рублей), поэтому весь небольшой тираж всего будет быстро выкуплен коллекционерами, сообщает сайт monetus.ru. Чтобы приобрести такую монету, сайт рекомендует оформить предварительный заказ в одном из региональных отделений Банка России и учреждений партнеров. На сайте raritetus.ru цена монеты сейчас 4965 рублей.

Усадьба Середниково — парково-усадебный ансамбль конца XVIII-начала XIX века, одно из наиболее известных лермонтовских мест России. В 1825 году владельцем Середниково стал Дмитрий Алексеевич Столыпин, родной брат бабушки поэта Михаила Лермонтова Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Здесь Лермонтов написал семь поэм, две драмы, около ста стихотворений. В советские времена в усадьбе был санаторий, в годы перестройки её территория и здания окончательны пришли в запустение. В 1995 году усадьба была передана в аренду на 49 лет компании «Национальный Лермонтовский центр в Середниково», возглавляемой потомком Лермонтова. Центр своими силами частично отреставрировал усадьбу, восстановил парк и пруды.

Читайте также
Территорию возле усадьбы Середниково застраивают жилыми домами. Лермонтов против
 Реклама
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
Выпущена монета с изображением усадьбы Середниково. У коллекционеров она уже стоит 5 тысяч
Зеленоград ставит рекорды - итоги выборов мэра
Зеленоградская Киношкола «Зелики» объявляет набор детей от 5 лет Объявления
Детский клуб «Киндер Холл» объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году? Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
Детская студия «Чудо» всегда открыта для чудесных детей с 3-х лет и родителей Объявления
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы
«Почему детей загнали в душный маленький зал?» Отец первоклассника — о сорванной праздничной линейке
Сильный пожар произошел в лесу за 17 микрорайоном
Зеленоград затянуло дымом от пожаров в области
Библиотека умного досуга: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс»
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Как оплатить проезд в автобусе банковской картой
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
День Пиццы в Зеленограде — только 23 сентября в «Додо» пицца «Пепперони» всего 100 рублей Объявления
Хедвиг — развивающие занятия и подготовка к школе Объявления
Зеленоградская школа Ирландского танца приглашает на занятия взрослых и детей с 6 лет Объявления
Собянин назвал меры поддержки москвичей в рамках пенсионной реформы
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
На Быковом болоте поставили специальные кормушки для лебедей
Вода в зеленоградских родниках оказалась непригодна для питья
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Объявлены тарифы на проезд по участку М-11 в обход Солнечногорска и Клина
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
«Боже, какая солнечная гора!» Солнечногорску — 80 лет. История города-соседа
Концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» — 10 октября в КЦ «Зеленоград»
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама