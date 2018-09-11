Монета «Усадьба «Мцыри (Спасское)» включена в серию «Памятники архитектуры России», сообщает пресс-служба Центрального банка. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение главного здания усадьбы в окружении деревьев, стилизованного свитка и надпись «Усадьба Середниково». Памятные и инвестиционные монеты распространяют российские банки и АО «Гознак».

Коллекционные монеты из высококачественного серебра обычно не используется для платежей по номиналу (25 рублей), поэтому весь небольшой тираж всего будет быстро выкуплен коллекционерами, сообщает сайт monetus.ru. Чтобы приобрести такую монету, сайт рекомендует оформить предварительный заказ в одном из региональных отделений Банка России и учреждений партнеров. На сайте raritetus.ru цена монеты сейчас 4965 рублей.

Усадьба Середниково — парково-усадебный ансамбль конца XVIII-начала XIX века, одно из наиболее известных лермонтовских мест России. В 1825 году владельцем Середниково стал Дмитрий Алексеевич Столыпин, родной брат бабушки поэта Михаила Лермонтова Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Здесь Лермонтов написал семь поэм, две драмы, около ста стихотворений. В советские времена в усадьбе был санаторий, в годы перестройки её территория и здания окончательны пришли в запустение. В 1995 году усадьба была передана в аренду на 49 лет компании «Национальный Лермонтовский центр в Середниково», возглавляемой потомком Лермонтова. Центр своими силами частично отреставрировал усадьбу, восстановил парк и пруды.