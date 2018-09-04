Малыша лет трех-пяти, гулявшего без присмотра в 16-м микрорайоне, обнаружила местная жительница.
Проезжая мимо корпусов 1609—1611, заметила его, одиноко бредущего, между детским садиком и школой, рассказала Zelenograd.ru Евгения Поликарпова, 37-летняя многодетная мама.
Ребенок выглядел вполне ухоженным, крепеньким, хоть и в ветхой кофтёнке. Остановилась, стала расспрашивать его: как зовут? где мама? Но мальчик не смог ничего ответить. Тогда отвезла его в полицейский участок в 15-м микрорайоне. Он не хотел выходить из машины — пришлось нести на руках. Немного расстроился, захныкал, но не истерил, рассказывает Евгения.
После раскидала информацию по чатам WhatsApp, по сообществам многодетных и малоимущих семей (в которых и сама состоит) — может, идентифицируют ребенка и оповестят маму. И действительно, кто-то узнал малыша — родительницу скоро нашли. Мама искренне удивилась, услышав, что сын оказался в полицейском отделении. Там, в полиции, женщина объяснила, что во время прогулки сын убежал за трактором.
Евгения рассказывает, ей как раз по дороге, перед тем как увидела мальчика, встретились поливальные мини-трактора, что каждое утро дворы объезжают.
Позже выяснилось, что мальчик — аутист, поэтому и был неразговорчив, живет в корпусе 1624, у него есть двухлетняя сестренка. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.
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