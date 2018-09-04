После раскидала информацию по чатам WhatsApp, по сообществам многодетных и малоимущих семей (в которых и сама состоит) — может, идентифицируют ребенка и оповестят маму. И действительно, кто-то узнал малыша — родительницу скоро нашли. Мама искренне удивилась, услышав, что сын оказался в полицейском отделении. Там, в полиции, женщина объяснила, что во время прогулки сын убежал за трактором.

Евгения рассказывает, ей как раз по дороге, перед тем как увидела мальчика, встретились поливальные мини-трактора, что каждое утро дворы объезжают.

Позже выяснилось, что мальчик — аутист, поэтому и был неразговорчив, живет в корпусе 1624, у него есть двухлетняя сестренка. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.