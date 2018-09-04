Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Маленький мальчик оказался один на улице. Ему помогли вернуться к маме 04.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Малыша лет трех-пяти, гулявшего без присмотра в 16-м микрорайоне, обнаружила местная жительница.

Проезжая мимо корпусов 1609—1611, заметила его, одиноко бредущего, между детским садиком и школой, рассказала Zelenograd.ru Евгения Поликарпова, 37-летняя многодетная мама.

Ребенок выглядел вполне ухоженным, крепеньким, хоть и в ветхой кофтёнке. Остановилась, стала расспрашивать его: как зовут? где мама? Но мальчик не смог ничего ответить. Тогда отвезла его в полицейский участок в 15-м микрорайоне. Он не хотел выходить из машины — пришлось нести на руках. Немного расстроился, захныкал, но не истерил, рассказывает Евгения.

После раскидала информацию по чатам WhatsApp, по сообществам многодетных и малоимущих семей (в которых и сама состоит) — может, идентифицируют ребенка и оповестят маму. И действительно, кто-то узнал малыша — родительницу скоро нашли. Мама искренне удивилась, услышав, что сын оказался в полицейском отделении. Там, в полиции, женщина объяснила, что во время прогулки сын убежал за трактором.

Евгения рассказывает, ей как раз по дороге, перед тем как увидела мальчика, встретились поливальные мини-трактора, что каждое утро дворы объезжают.

Позже выяснилось, что мальчик — аутист, поэтому и был неразговорчив, живет в корпусе 1624, у него есть двухлетняя сестренка. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

 Реклама
Зеленоградская Киношкола «Зелики» объявляет набор детей от 5 лет Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
«Почему детей загоняют в душный маленький зал?» Отец первоклассника — о сорванной праздничной линейке
Собянин назвал меры поддержки москвичей в рамках пенсионной реформы
Как оплатить проезд в автобусе банковской картой
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы. Пять получат гранты мэра
Мастер-классы для детей по декору и керамике «Домик ремёсел» — ежедневно на площади Юности
Конкурс любительских цветников пройдет возле зеленоградских школ. Открыта запись — рассаду выдадут бесплатно
Концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» — 10 октября в КЦ «Зеленоград»
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс»
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Библиотеку умного досуга в 11 микрорайоне презентовали зеленоградцам: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Теннисная академия «Чемпион» объявляет набор в школу тенниса на 2018-2019 учебный год Объявления
Хедвиг — развивающие занятия и подготовка к школе Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
6 сентября 2018 года в Зеленограде открывается новый «Зельгрос» Объявления
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
Объявлены тарифы на проезд по участку М-11 в обход Солнечногорска и Клина
«Боже, какая солнечная гора!» Солнечногорску — 80 лет. История города-соседа
Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
SELGROS

Скоро открытие!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
SELGROS

Скоро открытие!
Доступно и близко!
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама