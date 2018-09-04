Перекрытия улиц связаны с празднованием Дня города Москвы и 60-летия Зеленограда. С 15:00 на улице Николая Злобина, начнет собираться праздничная колонна, численность которой не меньше пяти тысяч человек. В 16:00 колонна пойдет по Центральному проспекту к Центральной площади, где в 17:00 начнутся торжества. В момент шествия проспект будет перекрыт и для пешеходов, то есть, его нельзя будет перейти.



Кроме того, утром 8 сентября должна быть освобождена от машин парковка возле корпуса 234А («Перекресток»), у проспекта Генерала Алексеева — такое требование есть в распоряжении префектуры от 22 августа.



Перекрытие Центрального проспекта, Савелкинского проезда и Озерной аллеи означает, что несколько автобусных маршрутов изменят схемы движения. В частности, 400-й «поостановочный» и «экспресс». Обычно во время таких перекрытий место посадки в 400-е переносят на остановку «Березка», автобусы выезжают на Ленинградское шоссе возле монумента «Штыки». А 31-й автобус идет только до остановки «МИЭТ», после чего возвращаются обратно в Крюково.