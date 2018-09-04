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В День города перекроют четыре улицы 04.09.2018 ZELENOGRAD.RU

8 сентября, в субботу, будет полностью закрыто движение транспорта 15:00 до 22:00 в Савелкинском проезде и на Озерной аллее. С 15:00 до 17:00 перекроют улицу Николая Злобина, с 15:00 до 17:30 — Центральный проспект.

Схема: департамент транспорта Москвы

Перекрытия улиц связаны с празднованием Дня города Москвы и 60-летия Зеленограда. С 15:00 на улице Николая Злобина, начнет собираться праздничная колонна, численность которой не меньше пяти тысяч человек. В 16:00 колонна пойдет по Центральному проспекту к Центральной площади, где в 17:00 начнутся торжества. В момент шествия проспект будет перекрыт и для пешеходов, то есть, его нельзя будет перейти.

Кроме того, утром 8 сентября должна быть освобождена от машин парковка возле корпуса 234А («Перекресток»), у проспекта Генерала Алексеева — такое требование есть в распоряжении префектуры от 22 августа.

Перекрытие Центрального проспекта, Савелкинского проезда и Озерной аллеи означает, что несколько автобусных маршрутов изменят схемы движения. В частности, 400-й «поостановочный» и «экспресс». Обычно во время таких перекрытий место посадки в 400-е переносят на остановку «Березка», автобусы выезжают на Ленинградское шоссе возле монумента «Штыки». А 31-й автобус идет только до остановки «МИЭТ», после чего возвращаются обратно в Крюково.

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