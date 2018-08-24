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Огненное шоу, ретро-автомобили, много палаток, гимнасты и оркестры. Что интересного будет на Дне города 24.08.2018 ZELENOGRAD.RU

В этом году общегородской День города будут праздновать 8 сентября. В этот же день отпразднуют 60-летие Зеленограда. Рассказываем, что уже известно о программе праздника.

фото: Юлия Пасечник

Основные праздничные мероприятия пройдут, по традиции, на Центральной площади у ДК. В субботу 8 сентября с 12:00 здесь начнется концертная программа департамента культуры.

В 16:00 костюмированная колонна начнет шествие по Центральному проспекту от кинотеатра «Электрон» до Центральной площади. В ней пойдут представители власти, общественные организации, сотрудники предприятий, служб и творческих коллективов, общественные советники, ветераны, студенты, школьники. В составе колонны пойдут четыре духовых оркестра, три группы мажореток, ростовые куклы, гимнасты, ретро-автомобили, ретро-автобус, казаки, паровоз, коммунальная техника. Откроют шествие байкеры.

В 17:00 на Центральной площади торжественно начнётся праздник и концерт, который продлится до 21:00. С 17:30 в парке Победы начнут работать 16 тематических площадок. Это площадка МЧС, концертные и познавательные мастер-классы от управ, ДК и творческих объединений, площадка байкеров, город мастеров, научный и спортивный городки и другие. Будут конкурсы с призами, выступления воздушных гимнастов, фокусы, анимация, дискотека, сдача норм ГТО, выставки, бесплатное угощение — обещают много интересного. Площадки в парке будут работать до 20:00.

Для посетителей в парке поставят 75 мобильных туалетов, а на Центральной площади их будет 25. На площади будут работать 67 торговых точек с едой, напитками, сувенирами, игрушками. Такие же палатки поставят на площади Юности и Центральном проспекте.

В 21:00 праздник завершится высотным фейерверком, а перед ним покажут красочное огненное шоу. Салют будут запускать из трех точек в парке Победы.

Во время праздника на Центральной площади будет дежурить машина «скорой помощи». Накануне площадь очистят от машин — их будут увозить на эвакуаторах. Во время прохождения праздничной колонны, как обычно, закроют для движения транспорта Центральный проспект, часть проспекта Генерала Алексеева и часть Савелкинского проезда, несколько автобусных маршрутов — в том числе, 400-й «поостановочный» и «экспресс» — изменят схему движения. О точных изменениях в движении транспорта префектура обещает сообщить заранее.

Праздник продолжится 9 сентября, в день выборов мэра Москвы. Помимо развлекательных программ на избирательных участках, власти приглашают горожан на фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный джем» — он пройдет на площади Юности и возле всех школ. 8 и 9 сентября на Центральной площади продолжит работать бесплатная киноплощадка.

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