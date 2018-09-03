В школе 852 (11 микрорайон) линейку посвятили годовщине трагедии в Беслане и пригласили всех желающих отпустить в небо белые шары в память о погибших. Прошло 14 лет с тех пор, как террористы захватили школу в Северной Осетии, взяв в заложники 1128 человек — в основном женщин и детей, в результате террористического акта погиб 331 человек.

В школе 2045 торжественная линейка для первоклассников прошла в душном актовом зале, куда не поместились родители, а дети начали падать в обморок. «Спасибо администрации за „великолепно“ организованный праздник для наших детей!» — написал Zelenograd.ru один из родителей и рассказал об этой ситуации. Родители связывают её с размещением на территории школы палаток фестиваля «Цветочный джем», который состоится в день выборов мэра Москвы, через неделю.

Ученики школы 1557 (начальная и средняя школа, не считая первоклассников — учащиеся в корпусе 509) и вовсе обошлись без линейки. Детей просто собрали на школьном дворе, который тоже был занят палатками, и развели по кабинетам, а родителей попросили остаться за забором.