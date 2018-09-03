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Начало учебного года в Зеленограде: школьные линейки и день памяти трагедии в Беслане 03.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Праздничные школьные линейки состоялись в зеленоградских школах — в этом году учебный год начался 3 сентября, так как 1-е сентября выпало на выходные. Этот же день был объявлен днём памяти трагедии в Беслане и Днём солидарности в борьбе с терроризмом. Некоторые школы встретили детей без особых торжеств, у других всё прошло как обычно: построение школьников, речи директоров, стихи «первоклашек» и первые школьные звонки.

В школе 852 (11 микрорайон) линейку посвятили годовщине трагедии в Беслане и пригласили всех желающих отпустить в небо белые шары в память о погибших. Прошло 14 лет с тех пор, как террористы захватили школу в Северной Осетии, взяв в заложники 1128 человек — в основном женщин и детей, в результате террористического акта погиб 331 человек.

В школе 2045 торжественная линейка для первоклассников прошла в душном актовом зале, куда не поместились родители, а дети начали падать в обморок. «Спасибо администрации за „великолепно“ организованный праздник для наших детей!» — написал Zelenograd.ru один из родителей и рассказал об этой ситуации. Родители связывают её с размещением на территории школы палаток фестиваля «Цветочный джем», который состоится в день выборов мэра Москвы, через неделю.

Ученики школы 1557 (начальная и средняя школа, не считая первоклассников — учащиеся в корпусе 509) и вовсе обошлись без линейки. Детей просто собрали на школьном дворе, который тоже был занят палатками, и развели по кабинетам, а родителей попросили остаться за забором.

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