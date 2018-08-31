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Объявлены тарифы на проезд по участку М-11 в обход Солнечногорска и Клина 31.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Вечером 30 августа состоялось символическое открытие участка платной трассы М-11 в обход Клина и Солнечногорска (58-97 километры). Первым испытал его автогонщик Михаил Алёшин, который проехал по нему на скоростном автомобиле российской гоночной команды SMP Racing. Для автомобилистов участок станет доступен с полуночи 1 сентября.

Стоимость проезда участка для легкового автомобиля, как сообщает «Автодор», в дневное время составит в среднем два рубля за километр. Чтобы снизить стоимость на 20%, можно использовать транспондер.

Опубликованы тарифы для всех типов транспортных средств: в дневное время за проезд на легковой машине на всём участке трассы М-11 придётся отдать 100 рублей без транспондера и 80 рублей с ним. Водителю грузового автомобиля с двумя осями, высота которого больше 2,6 метра, весь участок обойдётся в 130 и 108 рублей соответственно. Если три оси и более — 160 рублей без транспордера, 128 с ним. В ночное время (с 1:00 до 6:00) тарифы для грузовых автомобилей обойдутся на 10-20% дешевле.

Таблица тарифов на новом участке скоростной трассы М-11 в обход Клина и Солнечногорска

Разрешённая скорость на участке — 110 километров в час, позже её обещают увеличить до 130 километров в час. Пока не открылся участок с 97-й по 149-й километры (сделано это будет уже осенью), с пункта взимания платы на 97-м километре можно выехать только на федеральную трассу М-10, а въехать со стороны Клина только через А-108 («большая бетонка») и пункт взимания платы, который расположен на 90-м километре.

Транспортные развязки на 67-ом и 90-ом км позволят въезжать на участок и выезжать с него на Пятницкое шоссе и Московское большое кольцо («Большую бетонку»)

Въезд на М-11 и выезд с неё на 58—97 километрах пока доступны не полностью — доделать их обещают к концу сентября
avtovzglyad.ru
Участок трассы М-11 в обход Клина и Солнечногорска открыли

Сегодня уже более двух третей скоростной трассы М-11 стало доступно для движения — это участки с 15 по 97 и с 208 по 543 километры.

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Объявлены тарифы на проезд по участку М-11 в обход Солнечногорска и Клина
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