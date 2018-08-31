Объявлены тарифы на проезд по участку М-11 в обход Солнечногорска и Клина

Вечером 30 августа состоялось символическое открытие участка платной трассы М-11 в обход Клина и Солнечногорска (58-97 километры). Первым испытал его автогонщик Михаил Алёшин, который проехал по нему на скоростном автомобиле российской гоночной команды SMP Racing. Для автомобилистов участок станет доступен с полуночи 1 сентября.

Стоимость проезда участка для легкового автомобиля, как сообщает «Автодор», в дневное время составит в среднем два рубля за километр. Чтобы снизить стоимость на 20%, можно использовать транспондер.

Опубликованы тарифы для всех типов транспортных средств: в дневное время за проезд на легковой машине на всём участке трассы М-11 придётся отдать 100 рублей без транспондера и 80 рублей с ним. Водителю грузового автомобиля с двумя осями, высота которого больше 2,6 метра, весь участок обойдётся в 130 и 108 рублей соответственно. Если три оси и более — 160 рублей без транспордера, 128 с ним. В ночное время (с 1:00 до 6:00) тарифы для грузовых автомобилей обойдутся на 10-20% дешевле.