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Льготный проезд в электричках для школьников, студентов и аспирантов заработает 1 сентября 30.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Школьники и студенты смогут вновь пользоваться 50-процентной скидкой на билеты в пригородных поездах Ленинградского направления с 1 сентября, сообщает МТППК — льгота не действовала с 15 июня по 31 августа. Для аспирантов-москвичей льготный проезд с такой же 50-процентной скидкой вводят впервые.

Льгота для школьников и студентов касается учащихся образовательных учреждений очной формы обучения. Для того, чтобы получить скидку, необходимо предъявить социальную карту учащегося, студенческий билет или справку с места учёбы. При покупке билета на станциях и остановочных пунктах, расположенных на территории Москвы (в том числе на станции Крюково), скидка распространяется и на «Ласточки». Кроме того, при оформлении в Москве на льготных условиях будет доступен абонемент «ежедневно» сроком действия 30 календарных дней на один выбранный маршрут 6000-х поездов.

Возможность льготного проезда обеспечивают правительства Москвы и Московской области — это позволяет заметно экономить на проезде в течение всего учебного года, добавляют в МТ ППК.

Аспиранты также смогут с 1 сентября воспользоваться льготой при оформлении разовых билетов «туда», «туда и обратно» как на обычные электрички, так и на «Ласточки» при наличии соответствующей социальной карты. При этом проездной документ должен быть оформлен на станциях либо остановочных пунктах, расположенных в пределах города Москвы, уточняет МТППК: это Ленинградский вокзал, Рижская, Останкино, Петровско-Разумовское, НАТИ, Моссельмаш, Ховрино, Планерная, Новоподрезково и Крюково. Помимо разовых билетов, они смогут со скидкой 50% приобретать абонемент «Ежедневно» сроком действия 1 месяц на пригородные поезда 6000-й нумерации.

Льготу предоставляют обучающихся очной формы обучения по программам аспирантуры в Москве. На неё имеют право аспиранты-«очники» вузов Москвы, имеющих госаккредитацию, а также проживающие в Москве аспиранты других вузов России, уточняли в столичной мэрии.

Льготный проезд будет действовать ежегодно с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

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