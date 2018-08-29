Экспериментальную приподнятую «зебру» из каучука установили на днях в Москве. По задумке, конструкция станет альтернативой «лежачим полицейским» и возвышенным переходам, выполненным из брусчатки, которые есть в центре столицы, рассказали Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения.
Приподнятый пешеходный переход изготовлен из резиновой смеси на основе стирольного каучука, со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет. «Зебра» оборудована стандартными предупредительными знаками о необходимости снизить скорость, об искусственной дорожной неровности и собственно о дорожном переходе. Вместе с этим такую яркую неровность хорошо видно на дороге, уточнили в ЦОДД.
Накладная «зебра» возвышается над дорогой на уровне тротуара, однако не стыкуется с пешеходными дорожками, скруглена по всем сторонам и монтируется из блоков, то есть не цельнолитая.
В ЦОДД уже обратили внимание, что переход не примыкает к тротуару, и планируют в дальнейшем исправить недочет. Но также отметили, что приподнятая резиновая «зебра» менее беспокойна для жителей окрестных домов — при контакте с таким препятствием (большей ширины) машины, соответственно, создают меньше шума, нежели на «лежачих полицейских». Кроме того, поверхность конструкции в зимний период обладает противоскользящим эффектом, сказали в ЦОДД.
Для пилотного проекта выбрали нерегулируемый пешеходный переход на улице Керченской на юго-западе столицы — из-за близости к школам, детским садам, скверу и из-за нескольких ДТП, в которых пострадали пешеходы.
Тестировать новаторскую «зебру» будут два-три месяца. За это время ЦОДД планирует собрать отзывы пешеходов, водителей и окрестных жителей с информацией о достоинствах и недостатках приподнятого пешеходного перехода.
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