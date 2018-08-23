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Врачи в детских садах собирают анализы и выдают справки к 1 сентября 23.08.2018 ZELENOGRAD.RU

График работы дежурных врачей в детских садах Зеленограда опубликовала детская поликлиника №105. По будням с 8 до 9 часов (в «новом» городе с 8:30 до 9:30) в ряде дошкольных учреждений прикрепленные к ним воспитанники могут сдать анализ на энтеробиоз, а родители — получить для детей справки для посещения детского сада после каникул.

Специалисты детской поликлиники ведут приём не в каждом детском саду — в большинстве случаев несколько дошкольных подразделений одной школы, расположенных неподалеку, привязаны к медицинскому кабинету в одном из зданий.

Адреса и режим работы врачей в детских садах города

До 16 сентября на усиленный режим работы переведены и все филиалы детской поликлиники. Для оформления справок в детские сады, школы, кружки и спортивные секции там открыты дополнительные кабинеты, которые работают в будни (8:00—20:00) и в выходные (9:00—15:00). В них можно попасть как по предварительной записи, так и непосредственно в день обращения.

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