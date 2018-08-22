В детских поликлиниках Москвы и Зеленограда открылись дополнительные кабинеты для выдачи справок и направлений в преддверии нового учебного года. Они работают без выходных: в будни с 8:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям с 9:00 до 15:00. Усиленный режим работы поликлиник продлится до 16 сентября.

На приём для получения справок можно попасть как по предварительной записи, так и непосредственно в день обращения, сообщает столичный департамент здравоохранения. Дежурные врачи детских поликлиник также переведены на усиленный режим работы, к ним можно попасть без записи, по полученному в инфомате или на стойке информации талону. Участковые врачи и врачи-специалисты работают по своему обычному графику.

«Все медицинские вопросы, связанные с началом учебного года, можно будет решить в спокойной обстановке и в удобное время, — пообещал руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун. — Подготовка детей к школе или детскому саду для родителей всегда волнительное время, поэтому важно создать такие условия, чтобы всем было максимально комфортно. Тем не менее, не стоит откладывать поход в поликлинику на последний день, даже несмотря на то, что они будут работать без выходных».

Кроме того, с 3 по 16 сентября в детских садах и начальных школах пройдут плановые профилактические обследования детей на энтеробиоз и на педикулез.