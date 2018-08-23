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Почти триста новых фонарей поставят во дворах и лесопарках до ноября. Карта 23.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Дополнительные мачты освещения установят по 63-м зеленоградским адресам — в основном на детских площадках и пешеходных дорожках. Больше всего фонарей — 32 — появится в лесу между 1 и 5 микрорайонами. Долгожданное освещение сделают и вдоль дорожки от Черного озера к Никольскому храму.

Где поставят фонари?

Матушкино (1, 2,4 микрорайоны): у корпусов 145, 146, 147 (у тупиковых проездах к домам), 165, в проезде от корпуса 120 к корпусу 164, у корпусов 424АБВ, 447, на дорожке между корпусами 410 и 422, у домов 3, 4, 5 по улице Юности (на спортивной и детской площадке — 7 фонарей).

Фонари вдоль пешеходной дорожки в лесу между 1 и 5 микрорайонами поставят вдоль основной пешеходной дорожки, которая начинается за «Электроном», проходит через так называемую поляну летнего кинотеатра, за общежитиями МИЭТа и выходит к 5 микрорайону. Об освещении всех дорожек в этом лесу пока речи не идёт.

Савелки (3, 5, 7, МЖК микрорайоны): у корпусов 313, 705, на дорожке от спортивной школы №111 к Яблоневой аллее (со стороны леса), на лесной дорожке от корпуса 501 к корпусу 511, от корпуса 512 к «Ведогонь-театру», на катке с искусственным льдом на Озерной аллее. 12 фонарей поставят вдоль дорожки от Черного озера к Никольскому храму.

Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны): корпус 834АБВ, 902, 925, 930 (здесь сразу 8 фонарей) и на пешеходной дорожке от корпуса 902 до дороги в глубине 9 микрорайона.

Силино: (9, 10, 11 микрорайоны): корпуса 1004 (с стороны супермаркета «Билла» и на детских площадках), 1007, 1011, 1012, 1101, 1114, 1123, 1126, 1206, на дорожках от «Биллы» до торца корпуса 1005, от корпуса 1101 до Филаретовской улицы, от хоккейной коробки у корпуса 1012 до автогородка.

Крюково (14 — 20, 23 микрорайоны): корпуса 1412, 1418, 1414 (Пушкинский дворик), 1445, 1456, 1457, 1512, 1519, 1520, 1551-1554, 1601, 1602, 1605, 1606, 1639, 1640, 1649, 2024 и на пешеходной зоне у школы искусств в 14 микрорайоне.

Заказчик работ — «Мосгорсвет», подрядчик должен определиться по конкурсу в начале сентября, а фонари должны поставить и включить до 25 октября.

Освещения пешеходных дорожек в лесу между 9 микрорайоном и МИЭТом, о котором жители просят годами, в планах этого года нет. Эти работы обсуждаются в столичных ведомствах и могут быть проведены в последующие годы, прокомментировали ситуацию Zelenograd.ru в управе Старое Крюково.

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