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Скончался зеленоградский фотограф Илья Лаврененков 21.08.2018 ZELENOGRAD.RU

На 53-м году жизни ушел из жизни Илья Игоревич Лаврененков, запечатлевший на многих фотографиях прошлое Зеленограда. Вспомним его фото.

Илья Лаврененков учился в 617-й школе Зеленограда, окончил МИЭТ и Политехнический колледж. Он оставил много снимков — это не только зеленоградские виды 1970-80-х годов, но и фото одноклассников, учителей, друзей.

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