На 53-м году жизни ушел из жизни Илья Игоревич Лаврененков, запечатлевший на многих фотографиях прошлое Зеленограда. Вспомним его фото.
1989 год, на башне Бизнес-центра
Фото: Илья Лаврененков
Фото: Илья Лаврененков
1989 год, вид на арку корпуса 405
Фото: Илья Лаврененков
Школа 617. 1982-84 год
Фото: Илья Лаврененков
Илья Лаврененков учился в 617-й школе Зеленограда, окончил МИЭТ и Политехнический колледж. Он оставил много снимков — это не только зеленоградские виды 1970-80-х годов, но и фото одноклассников, учителей, друзей.
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