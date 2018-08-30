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Школьников приглашают на бесплатные курсы МГПУ по профессиям с присвоением квалификации 30.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Набор школьников 8-11 классов на три бесплатные программы профессионального обучения — «Фотограф», «Оператор ЭВМ» и «Секретарь руководителя» — объявили в зеленоградском отделении МГПУ (Институт делового администрирования, корпус 1140). Курсы дают возможность параллельно с учёбой в школе получить свидетельства о профессии рабочего или служащего с присвоением квалификации. Группы формируются до сентября, в октябре начнётся обучение. Идёт запись желающих.

Поучаствовать в программах могут школьники с московской пропиской, которым на момент записи будет меньше 18 лет, пояснили Zelenograd.ru в МГПУ. Если ребёнку исполнится 18 лет во время обучения, он всё равно сможет закончить курс и получить сертификат. Пройти обучение по программе «Профессиональное обучение без границ» можно только один раз.

Программу «Фотограф» будут преподавать с привлечением fashion-фотографов, специализирующихся на рекламных съемках, модельных портфолио, портретах и т. п., говорится в анонсе курсов МГПУ. Ребята освоят технику фотосъемки, основные схемы освещения и оборудование. Реализация программы «Оператор ЭВМ» задумана с привлечением специалистов МИЭТа — готовить будут специалистов по вводу и обработке информации, работе с оборудованием и средствами информационной безопасности. По программе «Секретарь руководителя» в обучении поучаствуют специалисты бизнес и госструктур.

Курсы рассчитаны на 8 месяцев (180 часов). Помимо освоения теории в программу занятий включена интерактивная профессиональная деятельность и создание проектной работы. Результаты проектов ребята могут представлять на выставках, конференциях, различных мероприятиях МГПУ. Предусмотрено прохождение двух-трёх практик, в зависимости от программы. Все занятия будут проходить в специально оборудованной образовательной среде. По окончании каждого из курсов школьники должны будут сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство о профессии с присвоением квалификации.

Занятия будут проходить два раза в неделю: по вечерам в будни и по утрам в субботу. Обучение по специальностям «фотограф» и «оператор ЭВМ» будет проходить на базе корпусов 425а и 1140 (в том числе, в специально оборудованных фотостудиях ), «Секретарь руководителя» — только на базе 1140.

Дополнительную информацию о курсах можно получить на организационном собрании, которое пройдёт в сентябре, или по телефону: 8 926 329 09 65 у куратора программу Татьяны Михайловны Бычковой.

Бесплатные курсы в МГПУ запускают в рамках программы «Профессиональное обучение без границ». Ежегодно тематика курсов меняется: преподаватели контактируют с детьми, узнают их потребности и мотивацию учиться. Так, например, в прошлом году была исключена специальность няни из-за её не востребованности. При этом остальные специальности оказались весьма интересны школьникам — в отделении МГПУ в корпусе 1140 получило специальность больше 250 детей. А всего в Московском регионе прошли профессиональное обучение уже более 4,1 тысяч школьников.

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