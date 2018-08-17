Жители «нового» города неоднократно просили власть решить вопрос с ездящими по пешеходным дорожкам, особенно на улице Логвиненко. Полусферы, которые поставили после очередной жалобы, водители просто сдвигали или переезжали на тротуар по газонам. Всё, что можно было сделать, — ловить за парковку на газонах, а безопасность пешеходов никак не контролировалась.

Управа района Крюково попросила окружную комиссию по безопасности дорожного движения одобрить установку знаков «Пешеходная дорожка» на вторых (более широких) дорожках вдоль улиц Логвиненко и Михайловка со стороны 14 микрорайона. Комиссия согласилась, но обязала сделать это управу — поставить знаки в ходе благоустройства.

Управа должна выполнить эти работы до конца 2019 года.