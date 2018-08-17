Вдоль улиц Логвиненко и Михайловка со стороны 14 микрорайона проходят два тротуара — один узкий, другой пошире. Широкий годами используют автомобилисты для проезда и парковки. Полусферы их не останавливают. Решено поставить на вторые тротуары знаки «Пешеходные дорожки».
Жители «нового» города неоднократно просили власть решить вопрос с ездящими по пешеходным дорожкам, особенно на улице Логвиненко. Полусферы, которые поставили после очередной жалобы, водители просто сдвигали или переезжали на тротуар по газонам. Всё, что можно было сделать, — ловить за парковку на газонах, а безопасность пешеходов никак не контролировалась.
Управа района Крюково попросила окружную комиссию по безопасности дорожного движения одобрить установку знаков «Пешеходная дорожка» на вторых (более широких) дорожках вдоль улиц Логвиненко и Михайловка со стороны 14 микрорайона. Комиссия согласилась, но обязала сделать это управу — поставить знаки в ходе благоустройства.
Управа должна выполнить эти работы до конца 2019 года.
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