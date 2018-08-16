Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Возле ГИБДД на улице Крупской запретят парковаться 16.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Знаки, запрещающие остановку транспорта, появятся до 20 сентября на участке улицы Крупской — от поворота напротив дома 17 по Овражной улице до тупика возле здания ГИБДД. Остановка будет запрещена в обоих направлениях на этом отрезке дороги.

Парковку в этом месте запретили по инициативе окружной автоинспекции. Причина, по протоколу окружной комиссии по безопасности дорожного движения, — припаркованный транспорт затрудняет движение и создает угрозу безопасности дорожного движения.

На этом участке улицы Крупской находятся автосервисы, магазин стройматериалов, а ближе к ГИБДД все еще стоят фургоны автострахования. В последнее время здесь скапливаются и машины «Яндекс-такси», иногда больше десяти автомобилей сразу.

 Реклама
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Как научить ребенка понимать прочитанное? Объявления
Ежегодный праздник «МамаСлёт» Объявления
Самые интересные цены на акции августа в техцентре «Автолидер» Объявления
Грудного ребенка в 8-м микрорайоне укусила собака
Как готовится открытие участка М-11 в обход Солнечногорска и Клина
Откуда в Школьном озере берется вода и можно ли там плавать из-за уток?
«Сказки под сосной» — произведения о природе для самых маленьких читают в Доме лани
Начались продажи квартир в новом доме у станции Крюково
Сотрудника «Жилищника» наказали за сломанные качели, с которых упал ребенок
Долгожданный продуктовый магазин у корпуса 921 могут открыть до конца года
Ежегодный праздник «МамаСлёт» - 18 августа библиотеке, корпус 1462
Студенты зеленоградского колледжа выиграли профессиональный чемпионат Worldskills Russia 2018
Африканский барабан отняли у программиста в парке Победы
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
Где самые дешевые арбузы и дыни в Зеленограде (а где самые дорогие)
Когда на Крюковской площади решат проблему узкого тротуара?
«Контора» - уморительно смешной спектакль об офисных работниках впервые в Зеленограде Объявления
Только до 1 сентября «Ценокос в МебельKing» Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
План по ликвидации борщевика в Подмосковье: минимум три года и сотни миллионов рублей
Пятьсот контейнеров для раздельного сбора мусора установят в московских парках и возле транспортных узлов
«Мосводосток» не согласовал пешеходный мост через городской пруд
Почему сохнут каштаны в Дендропарке и на городских аллеях?
Учебный год в зеленоградских школах начнётся 3 сентября
Бесплатная киноплощадка для детей и взрослых на Центральной площади
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Что внутри новой фабрики чипов «Ангстрем-Т»
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама