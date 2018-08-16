Знаки, запрещающие остановку транспорта, появятся до 20 сентября на участке улицы Крупской — от поворота напротив дома 17 по Овражной улице до тупика возле здания ГИБДД. Остановка будет запрещена в обоих направлениях на этом отрезке дороги.
Парковку в этом месте запретили по инициативе окружной автоинспекции. Причина, по протоколу окружной комиссии по безопасности дорожного движения, — припаркованный транспорт затрудняет движение и создает угрозу безопасности дорожного движения.
На этом участке улицы Крупской находятся автосервисы, магазин стройматериалов, а ближе к ГИБДД все еще стоят фургоны автострахования. В последнее время здесь скапливаются и машины «Яндекс-такси», иногда больше десяти автомобилей сразу.
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