На улице Логвиненко (между 14 и 15 микрорайонами) напротив корпуса 1512 поставят знак «Движение прямо и налево» — это значит, что при движении к Андреевке можно будет поворачивать налево в местный проезд, чтобы проехать вглубь 15 микрорайона. Сейчас автомобилисты едут до ТЦ «Столица», чтобы развернуться, или до перекрестка возле въезда в Андреевку — а это лишние метры и светофоры.
Сейчас напротив корпуса 1512 стоит знак «Место для разворота». Окружная комиссия по безопасности дорожного движения решила заменить его на «Движение прямо и налево» по просьбам жителей, чтобы не было перепробега. Разрешить поворот налево местные жители попросили сотрудника зеленоградского филиала Центра организации дорожного движения на встрече в управе. Он вынес этот вопрос на заседание окружной комиссии.
Поставить знак и изменить разметку должны до 20 сентября — такой срок обозначен в протоколе комиссии.
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