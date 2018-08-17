Сейчас напротив корпуса 1512 стоит знак «Место для разворота». Окружная комиссия по безопасности дорожного движения решила заменить его на «Движение прямо и налево» по просьбам жителей, чтобы не было перепробега. Разрешить поворот налево местные жители попросили сотрудника зеленоградского филиала Центра организации дорожного движения на встрече в управе. Он вынес этот вопрос на заседание окружной комиссии.

Поставить знак и изменить разметку должны до 20 сентября — такой срок обозначен в протоколе комиссии.