14 августа в церемонии открытия приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, благочинный церквей Солнечногорского округа Антоний Тирков и глава Солнечногорского района Андрей Чураков, сообщает солнечногорская администрация.

Заказчиком здания стал православный приход Спасского храма, стоимость строительства оценивается в 285 миллионов рублей. В здании также размещаются приходская начальная общеобразовательная школа, детский развивающий центр для дошкольников, мемориальная комната священномученика Алексия (Смирнова) (родился, жил и служил в Голубом, расстрелян в 1938 году на Бутовском полигоне), лекторий, столовая, кухня, пекарня и просфорня, квартиры для семей духовенства, административные и технические помещения.



Центр помощи семье и детям при Спасском храме — первое в Московской епархии профильное учреждение, построенное для оказания социальной и психологической помощи с возможностью проживания. Постояльцы могут разместиться в десяти комнатах. При центре будет создано движение в защиту материнства и детства. Есть медицинский кабинет, кабинет психолога, комната мамы и ребенка, помещения для сотрудников и волонтеров.



Кроме нового здания, на гектаре церковной земли устроен парк, парковка на 40 машиномест, футбольное мини-поле, три детские площадки, летняя эстрада, а также памятник нерожденным детям.