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В Голубом открыли Дом причта, Центр помощи семье и детям и памятник нерожденным детям 15.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Большое трехэтажное здание, в котором располагается Дом причта и Центр помощи семье и детям, построили в деревне Голубое возле Спасского храма. В здании больше ста помещений. Основное направление работы Центра — помощь мамам с детьми и беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

фото: spas-andreevka.ru

14 августа в церемонии открытия приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, благочинный церквей Солнечногорского округа Антоний Тирков и глава Солнечногорского района Андрей Чураков, сообщает солнечногорская администрация.

Заказчиком здания стал православный приход Спасского храма, стоимость строительства оценивается в 285 миллионов рублей. В здании также размещаются приходская начальная общеобразовательная школа, детский развивающий центр для дошкольников, мемориальная комната священномученика Алексия (Смирнова) (родился, жил и служил в Голубом, расстрелян в 1938 году на Бутовском полигоне), лекторий, столовая, кухня, пекарня и просфорня, квартиры для семей духовенства, административные и технические помещения.

Центр помощи семье и детям при Спасском храме — первое в Московской епархии профильное учреждение, построенное для оказания социальной и психологической помощи с возможностью проживания. Постояльцы могут разместиться в десяти комнатах. При центре будет создано движение в защиту материнства и детства. Есть медицинский кабинет, кабинет психолога, комната мамы и ребенка, помещения для сотрудников и волонтеров.

Кроме нового здания, на гектаре церковной земли устроен парк, парковка на 40 машиномест, футбольное мини-поле, три детские площадки, летняя эстрада, а также памятник нерожденным детям.

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