Пикет и сбор подписей под обращением к президенту РФ против пенсионной реформы, за отставку правительства и смену социально-экономического курса развития страны проведёт в Зеленограде в субботу, 18 августа, движение «Суть времени». Желающих оставить подпись ждут с 11:00 до 14:00 на площади Юности, между бывшим кинотеатром Электрон и фонтаном. Пикет согласован с администрацией города, сообщили Zelenograd.ru координаторы мероприятия.
Подписи собирают под обращением, полный текст которого опубликован в интернете. Подписаться под ним можно также онлайн.
Неделю назад такой же пикет провели в зеленоградском парке Победы — там, по словам организаторов, удалось собрать 128 подписей на подписных листах.
«Гуляющих в парке было немного, но большинство прохожих с готовностью поддержали наше обращение к президенту, — рассказал редакции Алексей Столбов, представитель движения „Суть времени“ в Зеленограде. — Только три человека заявили, что поддерживают увеличение возраста выхода на пенсию, а один гражданин пенсионного возраста сообщил, что ему уже не важен этот вопрос».
Несколько зеленоградцев поучаствовали также в акции #НародГоворит и высказали свои мнения о реформе на камеру — после подготовки видеозаписи будут опубликованы в интернете.
Проводить пикеты в разных частях Зеленограда планируется и далее. Контакты для получения дополнительной информации: 8(925)238-2267 Алексей Столбов.
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