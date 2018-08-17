Пикет и сбор подписей под обращением к президенту РФ против пенсионной реформы, за отставку правительства и смену социально-экономического курса развития страны проведёт в Зеленограде в субботу, 18 августа, движение «Суть времени». Желающих оставить подпись ждут с 11:00 до 14:00 на площади Юности, между бывшим кинотеатром Электрон и фонтаном. Пикет согласован с администрацией города, сообщили Zelenograd.ru координаторы мероприятия.

Подписи собирают под обращением, полный текст которого опубликован в интернете. Подписаться под ним можно также онлайн.

Неделю назад такой же пикет провели в зеленоградском парке Победы — там, по словам организаторов, удалось собрать 128 подписей на подписных листах.