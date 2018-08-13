Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Студенты зеленоградского колледжа выиграли профессиональный чемпионат Worldskills Russia 2018 13.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Финал VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) прошёл с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. Студент второго курса зеленоградского Политехнического колледжа им. Злобина Богдан Шпенюк занял первое место в компетенции «Ресторанный сервис», а Михаил Воробьёв, выпускник колледжа — на втором месте в компетенции «Инженерный дизайн CAD».

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров от 14 до 16 лет. Движение WorldSkills направлено на повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики и совершенствование квалификационных стандартов по рабочим профессиям и специальностям. Чемпионат собрал участников из всех 85 регионов страны.

В компетенции «Кирпичная кладка» Worldskills Russia 2018 участвовал и третьекурсник зеленоградского колледжа Максим Ярулин. Вся троица зеленоградцев уже показала себя в конце 2017 года на чемпионате «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia — взяла там первые места в тех же компетенциях.

Победители и призеры финала национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, которая поедет на европейский турнир EuroSkills 2018 в Будапешт, а в 2019 году — на мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019, который пройдет в Казани.

Читайте также
Дети в профессии. Политехнический колледж рассказывает о своих студентах — победителях профессиональной «паралимпиады»
 Реклама
Ежегодный праздник «МамаСлёт» Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Детский сад «Теремок» УДП РФ приглашает детей от 1,5 до 7 лет Объявления
Студенты зеленоградского колледжа выиграли профессиональный чемпионат Worldskills Russia 2018
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
Где самые дешевые арбузы и дыни в Зеленограде (а где самые дорогие)
Серия лекций «Еда в центре». Пицца — как разбираться в качестве. 15 августа в 19:00
Новый автобусный маршрут соединил метро «Митино», «Тушинская» и «зеленую» ветку
Жилой комплекс возле Зеленограда не будут достраивать. Дольщикам вернут деньги
Когда на Крюковской площади решат проблему узкого тротуара?
На Крюковском рынке поставили новые торговые ряды и ярмарочные домики. Как они выглядят
Департамент транспорта рассматривает возможность открыть в Зеленограде точку велопроката
«Мосводосток» не согласовал пешеходный мост через городской пруд
Пропавшего на Истринском водохранилище зеленоградца нашли погибшим
Учебный год в зеленоградских школах начнётся 3 сентября
План по ликвидации борщевика в Подмосковье: минимум три года и сотни миллионов рублей
«Выход на линию в 6:08, встаю в 4:30». Водитель 400-го Сергей Круглов об автобусах, работе и пассажирах
Почему сохнут каштаны в Дендропарке и на городских аллеях?
Как кандидат в мэры Сергей Собянин видит развитие зеленоградских районов
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
Что внутри новой фабрики чипов «Ангстрем-Т»
Бесплатная киноплощадка для детей и взрослых на Центральной площади
Благотворительная ярмарка «Соберём детей в школу» от волонтёров Зеленограда
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама