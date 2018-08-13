Студенты зеленоградского колледжа выиграли профессиональный чемпионат Worldskills Russia 2018

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров от 14 до 16 лет. Движение WorldSkills направлено на повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики и совершенствование квалификационных стандартов по рабочим профессиям и специальностям. Чемпионат собрал участников из всех 85 регионов страны.

В компетенции «Кирпичная кладка» Worldskills Russia 2018 участвовал и третьекурсник зеленоградского колледжа Максим Ярулин. Вся троица зеленоградцев уже показала себя в конце 2017 года на чемпионате «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia — взяла там первые места в тех же компетенциях.

Победители и призеры финала национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, которая поедет на европейский турнир EuroSkills 2018 в Будапешт, а в 2019 году — на мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019, который пройдет в Казани.