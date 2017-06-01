«Раньше я училась в медицинском институте, — рассказывает Анастасия. — К третьему курсу ресурсы, в первую очередь, финансовые, иссякли. Перевелась в педагогический, через некоторое время поняла — не мое. Решила учиться на технолога общественного питания, пришла в колледж. Готовить я всегда любила, но здесь я получаю знания и практику на профессиональном уровне. Освоила, к тому же, специальность «Администрирование отелей».

Насте учиться еще год. А потом она мечтает открыть свой ресторанчик для любителей анимэ с японской кухней.

«Я бы посоветовал все-таки поработать для начала в каком-нибудь ресторане, набраться опыта, — вступает в разговор преподаватель-наставник Насти Алексей Ильин. — Ресторанное дело состоит из массы организационных и прочих вопросов, надо самой пройти эту профессиональную кухню — в прямом и переносном смысле. Уверен, что у Анастасии с ее знаниями и дипломами профессиональных чемпионатов проблем с трудоустройством не будет!»

Настя интуитивно выбрала то, что ей нравится, и то, что у нее получается — в силу заболевания ей противопоказаны переживания и лишние волнения. Не сказать, что выбранная стезя гарантирует спокойствие. Но стать хозяйкой своего, пусть небольшого дела, идти на работу, как на праздник — это дорогого стоит.