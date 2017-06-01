Второй год студенты зеленоградского Политехнического колледжа №50 завоевывают шесть призовых мест на региональном профессиональном чемпионате «Абилимпикс Россия-2017». Это своеобразная «паралимпиада», проходящая параллельно с чемпионатом WorldSkills Russia, её участники — люди с ограниченными возможностями.
Помогут ли победы ребятам в дальнейшей профессиональной жизни? Как устроена их учёба в колледже и зачем она нужна тем, кому и без учебной нагрузки живётся нелегко? Об этом корреспондент Zelenograd.ru поговорил с зеленоградскими участниками «Абилимпикса» и их педагогами.
«В гостиничном бизнесе существует постоянный дефицит кадров, — делится своим мнением преподаватель дисциплины „Администрирование отелей“ Елена Сарибекян. — Участие в различных конкурсах и чемпионатах позволяет нам всегда быть в курсе нашей отрасли, знать все новинки, активно общаться и учиться у коллег».
Елена Николаевна знает, о чем говорит, она хорошо известна в профессиональной среде, выступает экспертом в компетенциях «Туризм» и «Администрирование отелей» профессиональных чемпионатов WorldSkill Russia и «Абилимпикс». В прошлом году она подготовила к участию в чемпионате студентку зеленоградского колледжа Анастасию Куренкову, получившую серебряную медаль в компетенции «Администрирование отелей». В этом году Настя завоевала «бронзу» в компетенции «Ресторанное дело».
«Раньше я училась в медицинском институте, — рассказывает Анастасия. — К третьему курсу ресурсы, в первую очередь, финансовые, иссякли. Перевелась в педагогический, через некоторое время поняла — не мое. Решила учиться на технолога общественного питания, пришла в колледж. Готовить я всегда любила, но здесь я получаю знания и практику на профессиональном уровне. Освоила, к тому же, специальность «Администрирование отелей».
Насте учиться еще год. А потом она мечтает открыть свой ресторанчик для любителей анимэ с японской кухней.
«Я бы посоветовал все-таки поработать для начала в каком-нибудь ресторане, набраться опыта, — вступает в разговор преподаватель-наставник Насти Алексей Ильин. — Ресторанное дело состоит из массы организационных и прочих вопросов, надо самой пройти эту профессиональную кухню — в прямом и переносном смысле. Уверен, что у Анастасии с ее знаниями и дипломами профессиональных чемпионатов проблем с трудоустройством не будет!»
Настя интуитивно выбрала то, что ей нравится, и то, что у нее получается — в силу заболевания ей противопоказаны переживания и лишние волнения. Не сказать, что выбранная стезя гарантирует спокойствие. Но стать хозяйкой своего, пусть небольшого дела, идти на работу, как на праздник — это дорогого стоит.
С Настей её учитель общается уважительно, на равных, а Лида Васильевна Мезенцева, одна из старейших педагогов-наставников колледжа, говорит о своей «чемпионке» Виктории Катаевой тепло, по-матерински.
«У Вики, конечно, просто талант к малярному делу. Надо видеть как она работает — четко, филигранно, — восхищается педагог. — В принципе ей можно не переодеваться в спецодежду, не испачкается, настолько она аккуратна! На чемпионате „Абилимпикс“ Вика заняла в своей компетенции „Маляр“ призовое третье место, но ко мне подходили коллеги и говорили, что ее работа достойна большего, серебряной медали».
У Вики нелегкая судьба: потеряла родителей, сама пробивается в жизни. Ей не суждено стать менеджером или программистом. Но у нее получилось красить. Аккуратно и профессионально. И это позволит встать ей на ноги, устроиться в жизни, а потом и поставить на ноги своих сестренок, помочь им, как сейчас ей помогает ее старшая сестра — её опекун.
В будущем своей ученицы Лида Васильевна тоже уверена — специалист такого уровня будет востребован везде. «Надеюсь, все сложится. По завершению обучения она поедет домой, в Ступинский район», — рассказала наставница.
В прошлом году Лида Васильевна подготовила к чемпионату «Абилимпикс» еще одного студента колледжа — Дмитрия Полевого. Он тоже занял призовое третье место в компетенции «Маляр». А в этом году Дмитрий стал обладателем «золота» в компетенции «Кирпичная кладка».
«Дима очень обязательный, исполнительный человек. На чемпионате ему надо было сложить трубу дымохода, — делится его педагог Сергей Калядинцев, — эксперты оценивали работу на соответствие размеров, чистоту исполнения и полноту заполнения швов. Работа получила наивысшие оценки! И, соответственно, золотую медаль».
Наставник Димы по столярному делу Сергей Курныгин добавляет: «Ему достаточно дать задание, все объяснить — и… забыть. Всё будет сделано правильно и в срок».
Дима освоил три профессии — маляра, столяра и каменщика. В колледже он «старожил». Хорошо, что рядом оказались педагоги, которые заметили его способности и стали их развивать. В силу своих особенностей он мог остаться «за бортом», но стал призёром и победителем чемпионата.
Учебу юноша совмещает с работой. Учителей это не удивляет — всем нужен мастеровитый, исполнительный и обязательный работник. А в ноябре этого года Дмитрий поедет на национальный чемпионат «Абилимпикс-2017» представлять колледж, Зеленоград и Москву.
Политехнический колледж всегда принимал для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. На базе «Малино» (ранее Технологический колледж №49) работали группы для таких детей, состоящие из выпускников коррекционных школ и специализированных интернатов.
Сейчас таких групп четыре, по 12-15 человек в каждой, для обучения по специальностям «маляр», «плиточник» и «повар». Ребята учатся только по специальности, осваивают профессию без общеобразовательной нагрузки. За судьбой выпускников еще несколько лет следят педагоги колледжи, консультируют, помогают с трудоустройством.
Для тех, кто здесь учится, очень важно оставаться в своей привычной среде, со знакомыми «однокашниками» и педагогами. А родители этих ребят понимают, что обучение в колледже, возможно, единственный шанс для их детей получить профессию, в дальнейшем социализироваться, получить работу. Педагоги, работающие в этих группах, отмечают, что ребята, в основном, исполнительные и трудолюбивые, но работать с ними надо тактично, не повышая голоса, терпеливо объяснять и показывать.
Другие участники чемпионата «Абилимпикс» имеют определенные ограничения по здоровью, нередко инвалидность, но они учатся инклюзивно, в общих группах — получают и специальность, и полное среднее образование. Такие группы также давно существуют в базовом Политехническом колледже № 50 (проспект Генерала Алексеева, 38).
При поступлении в колледж абитуриенты предъявляют карту реабилитации, где указан режим обучения, количество допустимых часов нагрузки в день. Педагоги зачастую не знают диагноз своих подопечных, но просят указать особенности, например, при сахарном диабете человек может потерять сознание — надо знать, как ему помочь. Таких ребят тоже много среди «чемпионов» — Анастасия Куренкова, победитель «Абилимпикса» прошлого года Андрей Павлов, Артем Шелухин, занявший второе место в этом году по компетенции «Сетевое, системное администрирование».
«Абилимпикс» — международные конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью, их профессиональной ориентации и содействия в их трудоустройстве. Московский чемпионат «Абилимпикс» проходит третий год, В этом году он состоялся 20-21 мая в Технополисе «Москва» для студентов и специалистов по 64 профессиональным компетенциям, для школьников — по 19.
Цель чемпионата, как считает столичный департамент образования, — «содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на региональном рынке труда».
Говоря проще, участие в «Абилимпиксе» для ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями дает шанс получить работу за счет своего мастерства и высокого профессионального уровня. Конечно, у них будут ограничения по нагрузке и количеству рабочих часов, но у работодателей есть интерес — лучше взять на работу специалиста высокой квалификации, пусть и с некоторыми ограничениями в режиме, чем здорового «неумеху».
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