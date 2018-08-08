Поиски пропавшего 30-летнего Александра Ревашина завершились. Его нашли погибшим.

Зеленоградец пропал во время корпоративного отдыха на Истринском водохранилище в районе деревни Бережки. В последний раз его видели около 10 утра в воскресенье, 5 августа. Он с другом плыл к берегу и в какой-то момент пропал из поля зрения, хотя почти все время был на виду. Друг решил, что Александр, плывший впереди, уже выбрался на сушу. Однако на берегу его никто не видел. Сразу организовали поиски.

Прибывшие на место водолазы обследовали дно и ближайшую акваторию. В розыске пропавшего мужчины участвовали спасатели, МЧС, полиция, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Поиски продолжались около трех суток.

Вечером во вторник супруга Александра сообщила, что поиски закончены. Его нашли в воде рядом с тем местом, где он пропал. Александр Ревашин утонул.

Ранее супруга рассказывала, что у мужа проблемы со здоровьем и в воде у него мог случиться приступ. Но все до последнего надеялись, что он все же выбрался на берег и мог потеряться из-за потери памяти.

У Александра остались родители, жена и полуторагодовалая дочка.