Приметы. Рост 190 сантиметров. Крупного телосложения. Короткие русые волосы, карие глаза. Носит бороду.

Особые приметы: крупная татуировка на животе, еще несколько небольших — на руках и ногах, большой шрам в теменной области головы.

Одежда. Во время купания Александр был в трусах типа семейных шорт индивидуального пошива с уникальным, похожим на этнический, рисунком.

Дома его ждут жена и полуторагодовалая дочка. Всех, кто знает любую информацию о местонахождении пропавшего, просят звонить на горячую линию «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) либо в ближайший отдел полиции или на «112».