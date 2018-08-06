Александр Ревашин пропал 5 августа в районе Истринского водохранилища у деревни Бережки Солнечногорского района.
Мужчине 30 лет, живет с семьей в 14-м микрорайоне Зеленограда. В выходные с коллегами отправился на отдых к Истринскому водохранилищу и пропал во время купания. Они с другом, который плыл позади, возвращались на сушу. Когда друг, уже в нескольких метрах от берега, в очередной раз поднял голову от воды, то не увидел Александра и подумал, что тот уже вышел из водоема. Но на берегу его рядом с коллегами не оказалось.
Сразу организовали поиски. В розыске пропавшего Александра Ревашина участвуют поисковый отряд «Лиза Алерт», полиция, МЧС. Водолазы-спасатели обследовали ближайшую акваторию — пропавшего мужчину пока не нашли.
Семья, коллеги, друзья очень надеются найти Александра и просят помочь в розыске. У мужчины мог случиться эпилептический припадок в воде. Или он мог потеряться, выбравшись на берег, из-за потери памяти. Нуждается в медицинской помощи.
Приметы. Рост 190 сантиметров. Крупного телосложения. Короткие русые волосы, карие глаза. Носит бороду.
Особые приметы: крупная татуировка на животе, еще несколько небольших — на руках и ногах, большой шрам в теменной области головы.
Одежда. Во время купания Александр был в трусах типа семейных шорт индивидуального пошива с уникальным, похожим на этнический, рисунком.
Дома его ждут жена и полуторагодовалая дочка. Всех, кто знает любую информацию о местонахождении пропавшего, просят звонить на горячую линию «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) либо в ближайший отдел полиции или на «112».
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