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Учебный год в зеленоградских школах начнётся 3 сентября 08.08.2018 ZELENOGRAD.RU

День знаний, 1 сентября, и официальное начало учебного года выпадают в этом году на субботу. Школьных уроков в этот день не будет, как сообщил столичный департамент образования. Детей и родителей приглашают провести первые сентябрьские выходные на ВДНХ, на международном форуме «Город образования» с обширной программой. Торжественные школьные линейки состоятся в понедельник, 3 сентября — сообщения об этом уже появились на сайтах зеленоградских школ.

Суббота — традиционно внешкольный день в московских школах, насыщенный интересными и полезными мероприятиями вне учебного плана, прокомментировал нестандартную ситуацию с 1 сентября Исаак Калина, глава столичного образования. «Мы не планируем и директорам не рекомендуем нарушать сложившуюся в городе традицию. Соответствующее письмо директорам школ города уже мною подписано и направлено. И ученикам, и учителям предоставлена возможность самим решать, чем они займутся в этот день» , — отметил он.

Зеленоградские школы 718, 719, 842, 1150, 1739, 2045 объявили, что дети и родители могут провести 1 сентября на ВДНХ, на форуме «Город образования» (в павильоне 75) и на празднике в парке ВДНХ, где запланированы хакатоны, экскурсии и квесты, гонки дронов, спортивные состязания, танцевальная площадка, фестиваль граффити, футбольный фристайл, игровые локации и многое другое. Регистрация посетителей форума проходит онлайн.

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, состоится 3 сентября 2018 года, сообщают школы. Расписание первого учебного дня будет опубликовано позже.

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