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Диван украли посреди рабочего дня из мебельного магазина в 18-м микрорайоне 08.08.2018 ZELENOGRAD.RU

В полицию обратилась сотрудница мебельного магазина «Медведь», расположенного напротив суда в одном с «Атаком» корпусе 1801 в цокольном этаже.

Со слов женщины, кто-то тайно похитил из магазина диван стоимостью 7274 рубля между 10 и 14 часами дня во вторник, 7 августа.

Заявление в полиции приняли и проводят проверку, но поиски дивана и воров затрудняет отсутствие видеонаблюдения в магазине, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Обсуждение
Майкл Маерс
2 часа назад
Не ну я удивляюсь как можно было не заметить,что уносят с цокольного этажа не какую нибудь мелочь,а целый ДИВАН и с 10 до 14 не замечать,что его нет. Скорей всего там при делах сотрудники магазина.
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