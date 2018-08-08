В полицию обратилась сотрудница мебельного магазина «Медведь», расположенного напротив суда в одном с «Атаком» корпусе 1801 в цокольном этаже.

Со слов женщины, кто-то тайно похитил из магазина диван стоимостью 7274 рубля между 10 и 14 часами дня во вторник, 7 августа.

Заявление в полиции приняли и проводят проверку, но поиски дивана и воров затрудняет отсутствие видеонаблюдения в магазине, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.