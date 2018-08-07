Подмосковные власти субсидируют борьбу собственников земельных участков с опасным сорняком — борщевиком Сосновского. Только в 2018 году на субсидии планируют выделить не менее 54 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщил министр сельского хозяйства области Андрей Разин. В общей сложности на уничтожение борщевика в текущем году в бюджете региона предусмотрено около 300 миллионов рублей.
Одолеть сорняк за один год невозможно, иногда семенам борщевика требуется 5—7 лет, чтобы прорасти после попадания в почву. Однако реально минимизировать его количество, если вести борьбу из года в год. Территории, зараженные борщевиком, будут обрабатывать специальными химическими препаратами. Потребуется не менее трех лет, пока результаты станут значимыми, отметил министр.
Власти региона рассчитывают также, «что на землях сельхозназначения, поросших борщевиком, произойдет его замещение сельскохозяйственными культурами благодаря региональной программе по вовлечению неиспользуемых земель в оборот», пишет «Интерфакс».
Задача посложнее — истребить сорняк в придорожных полосах, в границах населенных пунктов, у кромки лесов. Здесь нельзя использовать агрохимию, годится только механическая уборка, то есть практически вручную. А это означает и более длинный срок решения проблемы.
Ранее министр говорил о штрафах, коим будут подвергаться собственники подмосковных земельных участков, заросших борщевиком: от 150 тысяч рублей до 1 миллиона — для юридических лиц; от 20 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц; в пределах 3— 5 тысяч — для физических. Соответствующий законопроект хотят принять до конца 2018 года.
Собственников, которые «объявили войну» опасному сорняку в Подмосковье, напротив, будут поощрять. «Мы недавно приняли порядок, по которому можем субсидировать фактически понесенные затраты по борьбе с борщевиком на землях в частной собственности из бюджета. Порядка 18 тысяч рублей на гектар мы субсидируем собственнику», — сказал Разин.
В Москве и вдоль Октябрьской железной дороги, в свою очередь, идет точечное уничтожение борщевика. Так, в конце июня Московско-Тверская пригородная пассажирская компания разместила во «ВКонтакте» своего рода отчет: «Платформа НАТИ оказалась в окружении коварного захватчика — борщевика. Борьба была непростой, но мы героически отстояли платформу для вас! Зелёный злодей был повержен! И всё благодаря нашим бдительным пассажирам». Других сообщений по теме больше не было.
В Зеленограде борщевик истребляют планово и по обращениям горожан в префектуру. В этом году опасный сорняк видели в 4, 5, 8—12, 16-м микрорайонах, в том числе возле детских площадок, садиков и школ.
Начиная с мая в этом году зеленоградцы пожаловались на борщевик, в частности, рядом с детскими площадками за корпусами 402, 405, 454, а также у корпуса 415; на газонах вдоль Центрального проспекта, вдоль трубопровода в 5-м микрорайоне — недалеко от лицея 1557 и корпусов 512—513; вдоль тротуара около РТС-2, на улице Болдов Ручей в сторону церкви, от корпуса 1131 до Алабушевской улицы, по дороге к пасеке и Чудинову пруду от Панфиловского проспекта, в районе 2-го Западного проезда; на поляне рядом за гаражным кооперативом «Развитие-1201» в 12-м микрорайоне — заросли сорняка подступали к близстоящим жилым домам; у тропинки между корпусом 1639 и рынком «Рекорд».
Как поясняет в ответах гражданам префектура со ссылкой на соответствующие регламентирующие документы, в границах города и на особо охраняемых природных территориях сражаться с борщевиком возможно только путем многократной тщательной прополки, без применения гербицидов или другой агрохимии.
За дворы отвечают районные «Жилищники» (а контролируют управы), за «особо охраняемые» — «Мосприрода». Первые должны регулярно выкашивать и выкапывать борщевик, в том числе по обращениям граждан. Второе ведомство в вегетационный период, то есть с мая по октябрь, обязано десятикратно выпалывать свои участки, пораженные подобными сорняками, с последующим сгребанием и вывозом покоса с территории. Также в Зеленограде есть территории, подведомственные другим организациям, например «Автомобильным дорогам ЗелАО» и «Мосводостоку». Работы по санитарному покосу борщевика выполняются, по общим правилам, четыре раза в год, сообщает префектура.
Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, которое может вызвать сильные, требующие длительного лечения ожоги, не всегда проходящие бесследно. Сок растения способен вызвать слепоту при попадании в глаза и даже наследственные мутации при попадании в человеческий организм или на кожу. Если соком борщевика поражено 80 процентов или более поверхности тела человека, то это может привести к смерти. Аэрозоль сока борщевика и его пыльца при высоких концентрациях могут вызвать отек верхних дыхательных путей (в первую очередь — гортани), а также поражение верхних частей пищевода. С середины ХХ века его культивировали в СССР как силосное (кормовое) растение. Однако впоследствии выяснилось, что борщевик Сосновского легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их. Цветет с июля по август, плоды созревают с июля по сентябрь. Обычно рост борщевика Сосновского — чуть более метра, иные экземпляры могут вырасти до 4 метров. Одно растение дает от 20 тысяч до 100 тысяч семян. С 1 января 2015 года борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры, с декабря 2015-го внесен в отраслевой классификатор сорных растений Российской Федерации.
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