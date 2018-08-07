Подмосковные власти субсидируют борьбу собственников земельных участков с опасным сорняком — борщевиком Сосновского. Только в 2018 году на субсидии планируют выделить не менее 54 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщил министр сельского хозяйства области Андрей Разин. В общей сложности на уничтожение борщевика в текущем году в бюджете региона предусмотрено около 300 миллионов рублей.

Одолеть сорняк за один год невозможно, иногда семенам борщевика требуется 5—7 лет, чтобы прорасти после попадания в почву. Однако реально минимизировать его количество, если вести борьбу из года в год. Территории, зараженные борщевиком, будут обрабатывать специальными химическими препаратами. Потребуется не менее трех лет, пока результаты станут значимыми, отметил министр.

Власти региона рассчитывают также, «что на землях сельхозназначения, поросших борщевиком, произойдет его замещение сельскохозяйственными культурами благодаря региональной программе по вовлечению неиспользуемых земель в оборот», пишет «Интерфакс».

Задача посложнее — истребить сорняк в придорожных полосах, в границах населенных пунктов, у кромки лесов. Здесь нельзя использовать агрохимию, годится только механическая уборка, то есть практически вручную. А это означает и более длинный срок решения проблемы.

Ранее министр говорил о штрафах, коим будут подвергаться собственники подмосковных земельных участков, заросших борщевиком: от 150 тысяч рублей до 1 миллиона — для юридических лиц; от 20 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц; в пределах 3— 5 тысяч — для физических. Соответствующий законопроект хотят принять до конца 2018 года.

Собственников, которые «объявили войну» опасному сорняку в Подмосковье, напротив, будут поощрять. «Мы недавно приняли порядок, по которому можем субсидировать фактически понесенные затраты по борьбе с борщевиком на землях в частной собственности из бюджета. Порядка 18 тысяч рублей на гектар мы субсидируем собственнику», — сказал Разин.

В Москве и вдоль Октябрьской железной дороги, в свою очередь, идет точечное уничтожение борщевика. Так, в конце июня Московско-Тверская пригородная пассажирская компания разместила во «ВКонтакте» своего рода отчет: «Платформа НАТИ оказалась в окружении коварного захватчика — борщевика. Борьба была непростой, но мы героически отстояли платформу для вас! Зелёный злодей был повержен! И всё благодаря нашим бдительным пассажирам». Других сообщений по теме больше не было.