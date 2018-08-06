Организация Объединенных Наций впервые оценила уровень развития электронного правительства в городах. Под исследование попали 40 мегаполисов практически во всех частях света. Москва возглавила рейтинг, оказавшись самой продвинутой по оказанию электронных госуслуг. За ней расположились Кейптаун (ЮАР) и Таллин (Эстония) — 2-е и 3-е место соответственно.

Работу электронных правительств в городах проверяли по 60 различным показателям, в числе которых простота работы с порталом, скорость загрузки страниц, доступность сервисов на мобильных устройствах, механизм внутреннего поиска, индивидуальная настройка портала. В Москве насчитали 55 из 60 «индикаторов развитости электронного правительства, что стало наибольшим значением в мире», пишет деловой портал TAdviser. В Кейптауне и Таллине — по 53, но они уступили российской столице по участию и вовлеченности жителей, при этом столица Эстонии обходит Москву по двум другим показателям. В Париже и Лондоне общий показатель равен 51, в Сиднее и Амстердаме — 50 и 49 соответственно. Одинаковый с Москвой индекс вовлеченности — у Парижа и Шанхая.

Самая крупная электронная система, в которую вовлечены москвичи, — портал «Активный гражданин», где зарегистрировано более двух миллионов человек. Кроме того, горожане сами контролируют систему оказания услуг с помощью портала «Наш город» — здесь более миллиона участников. Существуют и другие ресурсы, оказывающие жителям российской столицы госуслуги в онлайн-режиме.

В государственных масштабах Россия заняла в 2018 году 32-е место по оказанию электронных услуг, при этом сохранила статус страны с «очень высоким уровнем развития» по классификации EGDI. Наивысшего результата Россия достигла в 2012 году, когда за два года переместилась с 59-й позиции рейтинга на 27-ю. Ту же строчку заняла в 2014-м, а в 2016-м опустилась на 35-ю.

В группе стран с наиболее высоким уровнем вовлеченности граждан (E-Participation, электронное участие) Россия заняла в этом году 23-е место.

Рейтинг электронного правительства ООН (E-Government Development Index, EGDI) по странам формируют раз в два года. Он является одним из ключевых индикаторов развития информационного общества в мире. Прорыв России в 2012 году и падение в 2016-м в рейтинге EGDI подтолкнули Минкомсвязи РФ и власти в целом к развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в области госуслуг и участии граждан в принятии правительственных решений, отмечают эксперты.

«Индекс онлайновых услуг рассчитывается на основе результатов обследования официальных правительственных порталов и веб-сайтов, которое проводится при подготовке очередного рейтинга. Начиная с 2012 года можно было наблюдать быстрый рост значения этого показателя у России. Прогресс на первом этапе был связан с переводом услуг в электронную форму, созданием единого портала государственных и муниципальных услуг, раскрытием информации о деятельности органов власти на официальных сайтах. На втором этапе эта динамика была поддержана расширением числа государственных услуг в электронной форме и реализацией ряда инициатив в области взаимодействия с гражданами с использованием ИКТ, таких как „Российская общественная инициатива“, публикация открытых данных, создание Единого портала для размещения информации о разработке органами власти проектов нормативных правовых актов и их общественного обсуждения», — цитирует портал TAdviser.

Еще одна цитата-пояснение: «Позитивная динамика показателей России в последние два года связана с целенаправленными усилиями, предпринятыми Минкомсвязи России. После падения в рейтинге электронного правительства 2016 года, в начале 2017 года министерство подготовило рекомендации и Единые функционально-технические требования к порталам Правительства Российской Федерации и веб-сайтам министерств… […] При разработке этих документов учитывались современные тенденции развития электронных правительств и критерии оценки ООН».

Полный текст исследования ООН электронных правительств мира — 2018 (на английском языке).