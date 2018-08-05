Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Зеленоградка Наталья Чионова погибла при восхождении на пик Ленина 05.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Трагически оборвалась жизнь 34-летней Натальи Чионовой — выпускницы, а затем и сотрудника Московской государственной академии делового администрирования (МГАДА), бывшего директора зеленоградской школы.

На Эльбрусе
Со страницы в ФБ Валентина Сипавина / facebook.com/valentyn.sypavin

Наталья погибла под лавиной при спуске с пика Ленина в Киргизии — одной из высочайших вершин бывшего СССР (7134 метра над уровнем моря). Вместе с ней пропал сопровождавший ее местный гид, опытный альпинист с 18-летним стажем Семен Дворниченко, который более 20 раз поднимался на семитысячники. Его тело до сих пор не нашли.

«Двойка» вышла из верхнего лагеря рано утром 28 июля в условиях непогоды и недостаточной видимости. Связь с Натальей и Семеном пропала. Другая группа, которая спускалась позже на несколько часов, обнаружила их следы примерно в трехстах метрах от основной тропы, и те обрывались оторвавшейся лавиной.

Поиски пропавших, с помощью альпинистов и дрона, продолжались несколько дней — по-прежнему в сложных погодных условиях, при сильном ветре и плохой видимости: снег, туман, лавинная опасность. 30 июля со съемок дрона смогли увидеть одно тело, по рюкзаку и пуховику предположили, что Натальи. 1 августа поисковая группа вышла к лавине, но из-за непогоды не смогла подойти близко. Попытку повторили на следующий день и смогли спустить Наталью к базовому лагерю. 5 августа ее перевезли на самолете в Москву.

Прощание с Натальей Чионовой состоится в четверг, 9 августа, в 10 часов утра по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25, с. 76. Большой зал, Патологоанатомический корпус, Центральная клиническая больница Управления делами Президента РФ.

Наталья Чионова на фоне макета здания Школы опережающих знаний (проект, которым соруководила Наталья)
Предоставил коллега и друг семьи Иван Костин
Предоставил коллега и друг семьи Иван Костин
Наталья Чионова с гидом Семеном Дворниченко перед восхождением
Со страницы сообщества ""Пик Ленина" в "Фейсбуке" / facebook.com/lenin.pik

Наталья Чионова родилась 6 мая 1984 года в поселке ДЭУ Солнечногорского района, там же училась в среднеобразовательной школе. Высшее образование получила в Зеленограде в МГАДА по направлению международного маркетинга. Окончив его, стала специалистом академии по международному образованию, где за пять лет доросла до профессора. Когда в конце 2013 года вуз присоединили к МГПУ, Наталью пригласили стать директором школы 1151 в 14-м микрорайоне — одной из самых «тяжелых» на тот момент в Зеленограде. Кандидат философских наук. В 2015-м присоединилась к зеленоградской команде Русского технического общества, чьим партнером с 2013-го по 2016-й была крупная девелоперская компания «Мортон». Затем перешла в московское государственное агентство инноваций. Последнее место работы Натальи Чионовой — Российский экономический университет имени Г. В.Плеханова, замдекана, наставник на факультете «Капитаны России».

Где бы ни работала Чионова, везде параллельно вела множество образовательных, инновационных и инвестиционных проектов: от разработки до ведения в интернете, включая соцсети.

Много личного времени — безвозмездно — Наталья посвящала другим самым разным проектам и спорту. Была организатором музыкальных фестивалей и концертов, вела страницы музыкантов. Могла чуть не каждый день (или через день) в свое удовольствие пробежать 10—20 километров. Увлекалась боксом, горными лыжами, а в 2015-м открыла для себя альпинизм. Тогда она покорила свою первую вершину — Эльбрус.

«Ей понравилось, и в то же время она поняла, что горы требуют много труда, это сложно, и она стала тренироваться. Потом она поехала с нами на Кавказ, на две вершины Казбека, позже в Южной Америке поднялась на вершину Аконгагуа», — рассказал ее первый гид и трепнер-альпинист, названый брат Валентин Сипавин.

Почти все свое свободное время Наталья стала посвящать тренировкам для следующих альпинистских восхождений.

В 2017 году она пыталась взойти на пик Ленина, но перед штурмом самой вершины, уже на отметке выше 6 тысяч метров, она остановилась, сказав проводнику: «Мне не нужно туда идти. Я пойду вниз».

Позже она написала (цитирует ее первый наставник и гид Валентин Сипавин): «Не сходили. Я не сходила. На „аклёме“ достаточно бодро дошла до Раздельной — до 6100. Но потом, когда через несколько дней уже выдвигались на штурм, утром я ушла из второго лагеря вниз. Нет, мне не было плохо, нет, я не болела и не особо страдала там. Так бывает, видимо, когда чувствуешь, что и как будет. Когда понимаешь, что не время — не в этот раз. Пока рано. Эта колоссальная, очень красивая гора, которая очень быстро ставит тебя на место — визуально занимая половину неба и каждый день показывая, как зыбко твое место в этой жизни. […] Остается гора — остается цель. Очень хочу вернуться через год. Очень!»

Вернулась. Взошла.

В первую свою попытку Наталья и познакомилась с Семеном Дворниченко, который дважды покорил Эверест и 20 раз поднимался на «семитысячники». Пик Ленина и вовсе был родной вершиной. Он и его камрады задумали уникальный проект «Зимний снежный барс» — впервые в мире покорить пять «семитысячников» СНГ именно зимой, то есть при экстремально низких температурах, при нулевой практически инфраструктуре и без связи. Наталья Чионова сразу подключилась к проекту: помогла найти инвесторов и организовала информподдержку, создала и вела аккаунты. К 2018 году непокоренной зимой оставалась лишь одна вершина — пик Коммунизма. Почти добрались, но пришлось вернуться из-за плохой погоды.

Наталья была человеком с неистощимой энергией и потрясающей энергетикой. Успевала в профессиональной деятельности: разработка и внедрение международных программ обучения, единых квалификационных экзаменов, международный обмен студентами. Занималась городскими и всероссийскими конкурсными проектами по сбору стараперов, предпринимателей, их обучению, работала в проекте «Школа будущего», лично вела проект 110-летия Русского технического общества, ездила в московские архивы, Санкт-петербургский государственный архив, чтобы собрать материал с конца XIX века.

Успевала и в альтруистических проектах, поддерживая и развивая нестандартные проекты вроде «Зимнего снежного барса» или музыкальных фестивалей.

А вот собственную семью не успела создать. Сама была единственным ребенком в семье. Ее мама, Елена Николаевна, потеряла под этой лавиной в одном лице единственную дочь и лучшего друга, пишет друг и коллега Натальи Чионовой Иван Костин на своей странице в фейсбуке. У мамы есть идеи, как увековечить проекты Натальи, — нужна лишь поддержка.

Читайте также
МГАДА: Интернационализация образования и иностранные студенты в Зеленограде — интвервью с Натальей Чионовой
 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Центр функциональной стоматологии приглашает на работу медицинскую сестру Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
«Положительные оценки просто так не ставлю» — математик и профессор МИЭТ Игорь Кожухов
Жительница Зеленограда почти сутки провела в открытом море на надувном матрасе. Её спасли!
Поворот с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею запретят с 16 июля
Реанимации всех московских больниц открыли для круглосуточно посещения пациентов родными
Водителям зеленоградских автобусов приказали включать кондиционеры
Запуск автобуса из Зеленограда в аэропорт Шереметьево откладывается
Пожилым пассажирам из Подмосковья вернут бесплатный проезд в московских автобусах
Каршеринг TimCar расширил зону парковки в Зеленограде
Работник железной дороги получил ножевые ранения на станции Крюково
Осы свили гнездо на остановке «Солнечная аллея» напротив МИЭТа
ФСБ приказала спилить деревья на Панфиловском проспекте. Для борьбы с терроризмом
Почему возле торгового центра в 4 микрорайоне так много алкашей?
«Всё сложно». Почему у зеленоградских лебедей до сих пор нет детей?
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама