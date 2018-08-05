Наталья Чионова родилась 6 мая 1984 года в поселке ДЭУ Солнечногорского района, там же училась в среднеобразовательной школе. Высшее образование получила в Зеленограде в МГАДА по направлению международного маркетинга. Окончив его, стала специалистом академии по международному образованию, где за пять лет доросла до профессора. Когда в конце 2013 года вуз присоединили к МГПУ, Наталью пригласили стать директором школы 1151 в 14-м микрорайоне — одной из самых «тяжелых» на тот момент в Зеленограде. Кандидат философских наук. В 2015-м присоединилась к зеленоградской команде Русского технического общества, чьим партнером с 2013-го по 2016-й была крупная девелоперская компания «Мортон». Затем перешла в московское государственное агентство инноваций. Последнее место работы Натальи Чионовой — Российский экономический университет имени Г. В.Плеханова, замдекана, наставник на факультете «Капитаны России».

Где бы ни работала Чионова, везде параллельно вела множество образовательных, инновационных и инвестиционных проектов: от разработки до ведения в интернете, включая соцсети.

Много личного времени — безвозмездно — Наталья посвящала другим самым разным проектам и спорту. Была организатором музыкальных фестивалей и концертов, вела страницы музыкантов. Могла чуть не каждый день (или через день) в свое удовольствие пробежать 10—20 километров. Увлекалась боксом, горными лыжами, а в 2015-м открыла для себя альпинизм. Тогда она покорила свою первую вершину — Эльбрус.

«Ей понравилось, и в то же время она поняла, что горы требуют много труда, это сложно, и она стала тренироваться. Потом она поехала с нами на Кавказ, на две вершины Казбека, позже в Южной Америке поднялась на вершину Аконгагуа», — рассказал ее первый гид и трепнер-альпинист, названый брат Валентин Сипавин.

Почти все свое свободное время Наталья стала посвящать тренировкам для следующих альпинистских восхождений.

В 2017 году она пыталась взойти на пик Ленина, но перед штурмом самой вершины, уже на отметке выше 6 тысяч метров, она остановилась, сказав проводнику: «Мне не нужно туда идти. Я пойду вниз».

Позже она написала (цитирует ее первый наставник и гид Валентин Сипавин): «Не сходили. Я не сходила. На „аклёме“ достаточно бодро дошла до Раздельной — до 6100. Но потом, когда через несколько дней уже выдвигались на штурм, утром я ушла из второго лагеря вниз. Нет, мне не было плохо, нет, я не болела и не особо страдала там. Так бывает, видимо, когда чувствуешь, что и как будет. Когда понимаешь, что не время — не в этот раз. Пока рано. Эта колоссальная, очень красивая гора, которая очень быстро ставит тебя на место — визуально занимая половину неба и каждый день показывая, как зыбко твое место в этой жизни. […] Остается гора — остается цель. Очень хочу вернуться через год. Очень!»

Вернулась. Взошла.

В первую свою попытку Наталья и познакомилась с Семеном Дворниченко, который дважды покорил Эверест и 20 раз поднимался на «семитысячники». Пик Ленина и вовсе был родной вершиной. Он и его камрады задумали уникальный проект «Зимний снежный барс» — впервые в мире покорить пять «семитысячников» СНГ именно зимой, то есть при экстремально низких температурах, при нулевой практически инфраструктуре и без связи. Наталья Чионова сразу подключилась к проекту: помогла найти инвесторов и организовала информподдержку, создала и вела аккаунты. К 2018 году непокоренной зимой оставалась лишь одна вершина — пик Коммунизма. Почти добрались, но пришлось вернуться из-за плохой погоды.

Наталья была человеком с неистощимой энергией и потрясающей энергетикой. Успевала в профессиональной деятельности: разработка и внедрение международных программ обучения, единых квалификационных экзаменов, международный обмен студентами. Занималась городскими и всероссийскими конкурсными проектами по сбору стараперов, предпринимателей, их обучению, работала в проекте «Школа будущего», лично вела проект 110-летия Русского технического общества, ездила в московские архивы, Санкт-петербургский государственный архив, чтобы собрать материал с конца XIX века.

Успевала и в альтруистических проектах, поддерживая и развивая нестандартные проекты вроде «Зимнего снежного барса» или музыкальных фестивалей.

А вот собственную семью не успела создать. Сама была единственным ребенком в семье. Ее мама, Елена Николаевна, потеряла под этой лавиной в одном лице единственную дочь и лучшего друга, пишет друг и коллега Натальи Чионовой Иван Костин на своей странице в фейсбуке. У мамы есть идеи, как увековечить проекты Натальи, — нужна лишь поддержка.