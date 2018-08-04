Пациент во время приема в медучреждении пригрозил доктору физической расправой, держа в руках нож. Оперативники задержали 56-летнего местного жителя в кабинете врача, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно Zelenograd.ru, мужчина обратился в поликлинику во 2-м микрорайоне по вопросу, связанному с его инвалидностью. Однако проблема оказалась вне полномочий врача или учреждения. Пациент воспринял эту информацию как отказ и попытался решить свой вопрос, пригрозив доктору ножом, который у него изъяли при задержании.

Мужчина не состоит на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, судимостей не имеет и во время приема был трезв, утоняет информагентство.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося, в том числе выясняет причины, приведшие к ситуации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В связи с участившимися случаями нападения на медиков, в 2016 году Министерство здравоохранения разработало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, предлагающий дополнить отдельные статьи формулировкой «если данные деяния совершены в отношении медицинских работников». Также предлагали дополнить УК статьей «Посягательство на медицинского работника в связи с осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи», которая, в частности, предусматривает наказание за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении медицинского работника в связи с осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи.

Разработку представили для общественного обсуждения, и планировалось, что 1 июля 2018 года изменения вступят в силу, однако проект, похоже, завис на уровне Госдумы. Законопроект о посягательстве на жизнь медицинского работника был внесен в Государственную думу РФ депутатами Московской городской думы 16 февраля 2017 года.

По данным Минздрава, с 2010 по 2016 год на медработников было совершено около 1226 нападений при исполнении ими служебных обязанностей, говорится в пояснительной записке. Чаще других нападениям подвергаются фельдшерские бригады «скорой помощи». При этом количество нападений имеет тенденцию к увеличению. В частности, в 2016-м на медиков совершено столько же нападений, сколько за два предшествующих года. В Москве ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников, при этом уголовную ответственность понесли лишь 10 процентов нападавших, 18 процентов отделались административной ответственностью. Остальные и вовсе остались безнаказанными.