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Двое маленьких детей чуть не утонули в Черном озере, пока родители выпивали 03.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Спасатели достали из воды тонущую пятилетнюю девочку, купавшуюся на мелководье в Черном озере. Нетрезвый отец в это время сидел на берегу и не заметил, как дочка начала уходить под воду.

Ребенку оказали первую медицинскую помощь. После инцидента, который произошел в четверг, 2 августа, около 12:50, состояние ее здоровья опасений не вызывало.

Похожая история случилась на Черном озере в субботу, 28 июля. Из водоема спасли мальчика лет трех-четырех. Родители в этот момент находились вдали от воды, оба — в состоянии алкогольного опьянения. От медицинской помощи ребенку они отказались, пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на заместителя директора «Жилищника района Савелки».

Спасатели «Жилищника» по двое ежедневно патрулируют пляж в купальный сезон.

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