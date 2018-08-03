Спасатели достали из воды тонущую пятилетнюю девочку, купавшуюся на мелководье в Черном озере. Нетрезвый отец в это время сидел на берегу и не заметил, как дочка начала уходить под воду.

Ребенку оказали первую медицинскую помощь. После инцидента, который произошел в четверг, 2 августа, около 12:50, состояние ее здоровья опасений не вызывало.

Похожая история случилась на Черном озере в субботу, 28 июля. Из водоема спасли мальчика лет трех-четырех. Родители в этот момент находились вдали от воды, оба — в состоянии алкогольного опьянения. От медицинской помощи ребенку они отказались, пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на заместителя директора «Жилищника района Савелки».

Спасатели «Жилищника» по двое ежедневно патрулируют пляж в купальный сезон.