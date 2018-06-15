Квадрокоптеры облетают вокруг пляжей и передают изображения на планшеты дежурным спасателям, которые следят за безопасностью на пляжах и вокруг него. Так можно отследить утопающих, заблудившихся, оставленных без присмотра детей и костры в лесах. Дроны используют на трех зеленоградских водоемах — Городском пруду, Черном и Школьном озерах — и в лесопарках.



Беспилотные летальные аппараты мониторят свалки, пикниковые точки, пожарную обстановку в лесах, рассказали Zelenograd.ru в окружном управлении МЧС. Случаев падения беспилотников не было. По данным правительства Москвы, в этом году дроны будут также летать над пляжами, в том числе над зеленоградскими. «Первый беспилотник в тестовом режиме был запущен над акваторией Москвы-реки в 2017 году. Эксперимент был признан успешным. Сегодня дроны помогают нам оценивать пожарную ситуацию в лесных массивах летом, с воздуха разыскивать потерявшихся в лесу грибников и во многом другом», — рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС.



К патрулированию московских пляжей также собираются привлечь волонтеров-кинологов с обученными собаками — ньюфаундлендами, леонбергерами, лабрадорами и золотистыми ретриверами. На собаках будут надеты оранжевые жилеты со специальной ручкой. Ухватившегося за нее утопающего собака без труда вытащит на берег. Задействовать их планируют в выходные, в основном на пляжах Строгинской поймы и на зоне отдыха «Левобережный», между каналом имени Москвы и Левобережной улицей.

Купальный сезон официально открылся 1 июня. На момент публикации разрешено купаться только в Черном озере. В городском пруду и Школьном озере купание официально запрещено из-за найденных в воде бактерий.