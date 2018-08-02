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Более 20 дополнительных электричек назначили для фестиваля «Нашествие» с 3 по 6 августа 02.08.2018 ZELENOGRAD.RU

В дни музыкального фестиваля между Ленинградским вокзалом и станцией Конаковский Мох пустят 21 дополнительную электричку, сообщил перевозчик — Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

3 августа

Москва (Ленинградский вокзал) — Конаковский Мох:

9:51, 10:46, 12:27, 14:48.

Конаковский Мох — Москва (Ленинградский вокзал):

12:25, 12:35, 14:20, 15:14, 17:09.

4 августа

Москва (Ленинградский вокзал) — Конаковский Мох:

9:44, 10:46, 12:27.

Конаковский Мох — Москва (Ленинградский вокзал):

12:15, 13:13, 14:32.

5 августа

Москва (Ленинградский вокзал) — Конаковский Мох:

19:49, 21:53, 23:42.

Конаковский Мох — Москва (Ленинградский вокзал):

22:19.

6 августа

Конаковский Мох — Москва (Ленинградский вокзал):

00:28, 2:05.

Полное расписание поездов, которые будут курсировать между Москвой и станцией Конаковский Мох с 3 по 5 августа, опубликовано на сайте МТ ППК.

Музыкальный фестиваль «Нашествие—2018» пройдет в селе Большое Завидово Конаковского района Тверской области с 3 по 5 августа. Однако первый концерт пройдет 2 августа — на главной сцене фестиваля выступит санкт-петербургская группа «Кирпичи», говорится на сайте фестиваля. Официально «Нашествие» начнется 3 августа в 17:00 с сэта NOIZE MC и оркестра русских народных инструментов Белгородской филармонии.

Всего на «Нашествии» в этом году выступят более 150 музыкальных коллективов, в том числе «Алиса» и Вадим Самойлов, «Ария» и группировка «Ленинград», «Ногу Свело!» и Uma2RmaН, Глеб Самойлов и «The Matrixx», «Кукрыниксы», Гречка, Anacondaz, «Секрет», «Бригадный подряд» и т. д.

Карта фестиваля «Нашествие—2018»
С сайта мероприятия / nashestvie.ru
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