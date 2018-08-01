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Более 100 пожарных рукавов украли из домов в 3-м и 6-м микрорайонах 01.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Пожарные рукава пропали в корпусах 330 и 612. С заявлением в полицию обратился юрист «Жилищника района Савёлки».

Кражи произошли в период с 26 июня по 23 июля, похищено 103 рукава на сумму около 60 тысяч рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно воровством пожарного инвентаря в подъездах промышлял один и тот же злоумышленник. Однако это еще предстоит выяснить полиции. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В 2017 году из домов в 3-м микрорайоне вор унес 106 пожарных шлангов, еще 108 — в районе Крюково.

В 2011-м в 9-м микрорайоне похитили около 100 штук. Злоумышленники работали в паре и попались с поличным.

Массовые хищения новеньких пожарных рукавов происходили в 20-м микрорайоне в 2009 году. Ворам они нужны были в основном для того, чтобы сдать в лом металлические части шлангов.

А в 2006 году местный безработный поставил на поток кражу и сбыт пожарных шлангов. Действовал опять же, главным образом, в 3-м микрорайоне. Похищенное продавал в электричках по сто рублей за штуку.

Пожарные шкафы, по правилам, должны быть всегда незапертыми, нередко пожарные рукава и вовсе хранятся в открытых конструкциях, чем и пользуются воры.

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