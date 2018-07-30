Годовалый малыш получил тяжелые травмы на детской площадке в 1-м микрорайоне. Несчастный случай произошел днем в воскресенье, 29 июля.
В ребенка врезался, катаясь на качелях, мальчик лет шести. Малыша с ушибом головного мозга и судорогами доставили в реанимационное отделение столичной больницы, сообщает агентство «Москва». Пострадавший ребенок проживает в корпусе 432.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
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