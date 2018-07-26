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Велосипедист наехал на трехлетнего ребенка в 6-м микрорайоне 26.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Трехлетняя девочка попала под колеса велосипеда возле корпуса 601. Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 июля.

Полиция провела проверку после наезда велосипедиста на малолетнего ребенка и выяснила все обстоятельства случившегося, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другой источник, близкий к полиции, сообщил Zelenograd.ru, что на велосипеде был школьник. В итоге пострадали оба ребенка. В поликлинике им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. У девочки сломано несколько зубов, ссадина на кисти правой руки и еще несколько незначительных, у юного велосипедиста — ушибы. По предварительной информации, после опроса полицейских стороны мирно разошлись.

В Зеленограде в 2015 году был случай, когда велосипедист насмерть сбил 54-летнюю медсестру процедурного кабинета поликлиники № 201. Женщина шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, 24-летний велосипедист ехал навстречу. Пострадавшую доставили в реанимацию с переломом костей свода черепа, где через пять дней она скончалась.

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Обсуждение
Lucky Angel
4 часа назад
Между "насмерть сбил" и "пациент умер в больнице в результате халатности врачей" есть некоторая разница.
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