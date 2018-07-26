Трехлетняя девочка попала под колеса велосипеда возле корпуса 601. Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 июля.

Полиция провела проверку после наезда велосипедиста на малолетнего ребенка и выяснила все обстоятельства случившегося, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другой источник, близкий к полиции, сообщил Zelenograd.ru, что на велосипеде был школьник. В итоге пострадали оба ребенка. В поликлинике им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. У девочки сломано несколько зубов, ссадина на кисти правой руки и еще несколько незначительных, у юного велосипедиста — ушибы. По предварительной информации, после опроса полицейских стороны мирно разошлись.

В Зеленограде в 2015 году был случай, когда велосипедист насмерть сбил 54-летнюю медсестру процедурного кабинета поликлиники № 201. Женщина шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, 24-летний велосипедист ехал навстречу. Пострадавшую доставили в реанимацию с переломом костей свода черепа, где через пять дней она скончалась.