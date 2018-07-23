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В Москве снизят возраст приема детей в детсады до 2,5 лет 23.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Сейчас место в детском саду гарантировано ребенку с трех лет. Мэр Сергей Собянин обещает снизить возраст приема до 2,5 лет.

Об этом Собянин сказал на встрече с коллективом Московского эндокринного завода, где он побывал как кандидат в мэры Москвы, баллотирующийся повторно. ««Мы построили десятки новых детских садов, расширили прием. И с каждым годом стараемся снижать верхний возраст, — цитирует мэра агентство «Москва». — Сначала три года мы достигали, потом — два года и восемь месяцев. Тем не менее, постоянно задают вопросы, когда еще снизится возраст, потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни. И мы снизим возраст приема до 2,5 лет». Мэр добавил, что каждый год город будет строить по несколько десятков детских садов.

Очередь в детские сады в Москве формируется по электронной записи, в садики идут с сентября. Если ребенку исполнится три года до конца текущего года, то место может быть предоставлено и в 2 года 8 месяцев.

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Обсуждение
anna anna
1 час назад
Отрывать ребенка от мамы в 2 года и сдавать его в детский сад! Зачем тогда вообще рожать?
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