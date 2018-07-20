Эффективность скрининговых программ по раннему выявлению рака молочной железы, яичников и рака предстательной железы научно подтверждена, сообщает столичный департамент здравоохранения. Эти онкологические заболевания относятся к числу наиболее распространенных, раннее выявление дает возможность полного излечения.

Диагностика проводится с помощью лабораторных исследований крови людей групп риска: женщин старше 18 лет и мужчин старше 40 лет. Предрасположенность к этим видам заболеваний или наличие их признаков определяют при помощи анализа крови на наличие мутаций генов BRCA1 и BRCA2 у женщин (от английского BReast CAncer — рак молочной железы) и анализа крови ПСА (PSA, простатический специфический антиген, повышенный уровень которого говорит о вероятном развитии рака простаты) у мужчин.

Для женщин анализ не требует никакой предварительной подготовки, мужчинам рекомендуют за два дня до проведения анализа отказаться от половой активности, а за полчаса до забора крови исключить физическое перенапряжение.

Результаты анализов можно получить по электронной почте либо в своей поликлинике. Время проведения исследования может занять до 1 месяца.

Для обследования нужен паспорт, полис ОМС и постоянная регистрация в Москве.

Столичные поликлиники уже не первый год проводят подобные мероприятия, например, в марте этого года уже проходил аналогичный скрининг. С 2017 года городским поликлиникам выделяю гранты по программе «Ранняя диагностика. Рак победим» — за каждый случай раннего выявления онкологических заболеваний (рак предстательной железы, рак легкого, рак молочной железы, колоректальный рак, рак желудка, рак шейки матки) поликлиника получает определенную сумму, от 30 до 117 тысяч рублей — об этом в недавнем интервью рассказывал порталу zelao.ru рассказывал Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения. Средства направляются на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу. Зеленоградская поликлиника 201 уже стала получателем грантов по трем направления — рак легкого, колоректальный рак и рак желудка.