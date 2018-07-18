О юбилярах сообщает управа района. Об Александре Ильиничне Акимовой почти ничего не сообщается. Мария Алексеевна Шершова родилась в Лев-Толстовском районе Липецкой области. Родители умерли, когда ей было семь лет, девочка воспитывалась в семье родственников. В Москве живет с 1933 года. В начале войны была в эвакуации под Волгоградом, работала на молокозаводе. По возвращению в Москву работала на железной дороге сопровождающей почтовых вагонов. До выхода на пенсию была диспетчером в Управлении дипломатическими корпусами по линии Министерства путей сообщения. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».