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Жительницы района Матушкино отметили 95 и 102-летие 18.07.2018 ZELENOGRAD.RU

95 лет исполнилось жительнице 2 микрорайона Александре Ильиничне Акимовой, 102 года — жительнице 1 микрорайона Марии Алексеевне Шершовой. Обе женщины — ветераны Великой Отечественной войны.

Акимова Александра Ильинична
фото: vesti-matushkino.ru
Мария Алексеевна Шершова
фото: управа Матушкино

О юбилярах сообщает управа района. Об Александре Ильиничне Акимовой почти ничего не сообщается. Мария Алексеевна Шершова родилась в Лев-Толстовском районе Липецкой области. Родители умерли, когда ей было семь лет, девочка воспитывалась в семье родственников. В Москве живет с 1933 года. В начале войны была в эвакуации под Волгоградом, работала на молокозаводе. По возвращению в Москву работала на железной дороге сопровождающей почтовых вагонов. До выхода на пенсию была диспетчером в Управлении дипломатическими корпусами по линии Министерства путей сообщения. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

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