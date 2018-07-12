Более трех тысяч остановочных павильонов заменят в этом году на современные в Московской области, в том числе в Фирсановке, Сходне и вокруг аэропорта Шереметьево. На остановках будут камеры видеонаблюдения, WI-FI модули и солнцезащитные крыши.
Остановки планируется установить трёх типов: «городской центр» и «городской стандарт» — в черте города и «межгородской» — вне города, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе областного Министерства транспорта. Например, на Международном, Шереметьевском, Старошереметьевском, Новосходненском шоссе, в Фирсановке (Мцыри, Новомосковкая улица) это будет формат «стандарт» и «центр» — из металлического каркаса и ударопрочного стекла. Остановки начнут менять в августе и планируют закончить осенью.
В Солнечногорском районе менять остановки пока не планируется.
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