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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
На Центральной площади ко Дню города поставят новые торговые палатки 11.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Празднично оформленные большие палатки — похожие на те, что ставили на выборах мэра, — разместят на пешеходной зоне между ДК и префектурой к 8-му сентября, когда будет праздноваться одновременно День города и 60-летие Зеленограда. Также в городе установят более тысячи флагов и фигуры кукол-талисманов у храма.

В дни массовых праздников на Центральной площади обычно ведется ярмарочная торговля — продают еду, напитки, сувениры, воздушные шары и игрушки. В этом году решено поставить новые, большего размера палатки — как на выборах, рассказали Zelenograd.ru в префектуре. Ярмарочная площадка будет оформлена флагами, конструкциями в виде елей, птиц, звезд. В центре площадки поставят пять светильников с уличными указателями.

На оформление Центральной площади ко Дню города выделено 4,5 миллиона рублей. Сейчас проходит конкурс на выбор подрядчика работ. Парковка на Центральной площади в День города станет, как обычно, пешеходной зоной.

Украшать Зеленоград к 60-летию начали еще в канун новогодних праздников: появились тематические панно на зданиях, а затем декоративные конструкции на пешеходных зонах, перетяжки над дорогами, куклы-талисманы у Культурного центра «Зеленоград». На праздничное оформление города выделено еще 2,8 миллиона рублей. В августе в городе должны появиться 1070 флагов и флаговых конструкций. Их установят, у корпусов 249, 338, 931, 456, 1504, 1640, 1801А, 1824, автобусной остановке «Октябрьская». Фигуры «символы Зеленограда» (куклы Зелик, Электроника и Микрочип) должны поставить у ДК (где они уже стоят), на площади Юности и в таинственном месте, обозначенном в конкурсной документации как «бульвар 14 микрорайона у церкви Сергия Радонежского». Деревянный храм Сергия Радонежского находится на Панфиловском проспекте в 16 микрорайоне, а в 14-м — храм Александра Невского. В любом случае уместность установки кукол возле церкви вызывает сомнения.

Праздничную подсветку в начале сентября включат в начале сентября на корпусах 126, 127, 128, 129, 141, 309, 360, 512, 513, 515, 516, 604, 826, 828, 830,929, 930, 924, 931, 933, 1004, 1106, 1203, 1204, 1504, 1504А, 1505, 1512, 1519, 1546, 1551, 1552, 1553, 1554, 1559, 1560, 1606, 1640, 1801А, 1801Б, 1804А, 1804Б, 2022, 2003.

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